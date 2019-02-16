"1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah Sayın Bahçeli’nin deyimiyle 'zillet', bizim deyimimizle de 'illet ittifakı' seçimlerde yenilecek ve 1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Aydın ve Türkiye'ye uyanacağız." dedi. Pakdemirli, kentteki programları kapsamında Aydın Ekonomi Kulübü'nün açılışını gerçekleştirdi, Kuşadası'nda AK Parti'nin "Gönüller Buluşması" toplantısına katıldı. Pakdemirli, konuşmasında Türkiye'nin koalisyonlarla iyi yönetilmediğini, koalisyon dönemlerinde vatandaşların kuyruklara mahkum olduğunu belirterek, "Şimdi tanzim satışlarımızı, 2, 3-5 dakikalık kuyruklarımızı eleştirenler o dönemlerde her şeyi kuyruklarla satıyordu. Bir depo benzin almaya kalktığınızda geceden sıraya giriyordunuz. Ertesi gün şanslıysanız arabanıza bir depo benzin alıyordunuz." diye konuştu. Türkiye'nin Turgut Özal'la koalisyon prangalarını kırmasına rağmen 90’lı yıllarda yeniden bu prangaların eline düştüğünü, 2000'li yıllarla AK Parti iktidarının geldiğini anlatan Pakdemirli, 16 yıldır da ülkenin istikrarlı şekilde kalkındığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil, mezara kadar süreceğini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu: "Türkiye’de beka problemini anlayan iki parti var. Biri AK Parti, diğeri de MHP. Bunun dışındaki bütün partiler ya bu işi anlamadılar ya da anlamamazlıktan geliyorlar. Toplum gereken dersi verecektir. Bu birliktelik pazara kadar değil, mezara kadar olacaktır. İnşallah Sayın Bahçeli’nin deyimiyle 'zillet', bizim deyimimizle de 'illet ittifakı' karşımızda seçimlerde yenilecek ve 1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Aydın ve Türkiye'ye uyanacağız." - "Kendi reklamlarına harcasınlar" Termalin, turizmin ve tarımın konuşulacağı Aydın'da çöp, çamur ve çukur siyasetinin konuşulduğunu belirten Pakdemirli, Aydınlıların doğru seçim yapacağını, projesi olanla olmayanı ayıracaklarını söyledi. "Belediye başkanını seçerken aslında o şehre bir CEO seçiyoruz." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu: "Belediye başkan adayımız özel sektörden geliyor. Şehri yönetecek kabiliyette birini seçiyor olmanız lazım. Bu zamana kadar 3 tane adamı idare etmemiş hatta amiyane tabirle 3 sığırı gütmemiş adamlara bu belediyeleri teslim etmeyin çünkü teslim ettiğiniz yerler sizlerin geleceği ve evlatlarınızın geleceği olacaktır."