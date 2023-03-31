1 Nisan şakası nereden çıktı? 1 Nisan neden şaka günü olarak kutlanır? İşte tarihçesi...

1 Nisan şaka gününün tarihçesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. 1 Nisan'da şaka yapma geleneğinin Fransa halkı arasında yaşanan yanlış anlaşılmalardan bugüne kadar geldiği bilinmektedir. İşte 1 Nisan şaka gününün tarihçesi...

1 NİSAN ŞAKASI NEREDEN ÇIKTI?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.

1 NİSAN NEDEN ŞAKA GÜNÜ OLARAK KUTLANIR?

1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

1 NİSAN DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya genelinde 1 Nisan şaka günü olarak kutlanır. Şakanın dozunu abartanlar istenmedik sonuçlar ortaya çıkarsa da masum şakalar eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor.

Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeren 1 Nisan Şaka Günü, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. İnsanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

