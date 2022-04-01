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  4. 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi? Sigaraya zam var mı?

1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi? Sigaraya zam var mı?

01.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam olup olmadığı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TEKEL ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara fiyatlarına 4-5 TL zam gelebileceği konuşuluyor. Peki; 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi?

1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi? Sigaraya zam var mı?

1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam olup olmadığı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TEKEL ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara fiyatlarına 4-5 TL zam gelebileceği konuşuluyor. Peki; 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oh ne güzel. vergisi ağır olsun Toplum sağlığı önemlidir Temiz havamızı kirletmesinler

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