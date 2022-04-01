1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi? Sigaraya zam var mı?

1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam olup olmadığı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TEKEL ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara fiyatlarına 4-5 TL zam gelebileceği konuşuluyor. Peki; 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam geldi mi?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.
21,50 TL olan sigara 23,50 TL
22 TL olan sigara 24 TL
23 TL olan sigara 25 TL
24 TL olan sigara 26 TL
25 TL olan sigara 27 TL
25,50 TL olan sigara 27,50 TL
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