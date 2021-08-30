1. sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar başlıyor…

Koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla birlikte yüz yüze eğitim için start verildi. 6 Eylül itibarıyla Türkiye’de tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. MEB tarafından okula yeni başlayacak öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, okulu sevdirmek ve arkadaşlarını tanımaya yardımcı olmak için okullarda uyum haftası düzenleniyor.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

6 Eylül itibarıyla tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağı bilgisin paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1-3 Eylül tarihlerinde de okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Gelinen noktada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

“KANTİN, YEMEKHANE VE PANSİYONLAR AÇILACAK”

“Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir” diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir.

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12’nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır.

“OKULA MASKE TAKILARAK GELİNECEK”

Bakanlıktan yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021’de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek.

Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

Okula maske takılarak gelinecek.

Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek.

Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak.

İki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.

Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34’tür bu oran Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla.



