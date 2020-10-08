HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen 1 erkek BTÖ mensubunun Suriye ülkesi Mardin ili sınırından teslim olması sağlanmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen 1 erkek BTÖ mensubunun Suriye ülkesi Mardin ili sınırından teslim olması sağlanmıştır. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bu balığı misinayla yakaladıBu balığı misinayla yakaladı
Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!
En Çok Okunan Haberler
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı
Rus kanalına konuşan Paşinyan'a canlı yayında şok
Pınar Gültekin cinayeti iddianamesi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayeti iddianamesi kabul edildi
37 kilogram güce dayanacak misinayla 260 kilogramlık balık yakaladı
Bu balığı misinayla yakaladı
Mamak Belediyesi'ne gelen istekler güldürdü
Belediyeye gelen istekler güldürdü
Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Et döner alırken dikkat! Tavuk, hindi, soya kıyması koyup, lohusa şerbeti karıştırılıyor
Et dönerde büyük hile!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.