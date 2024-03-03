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  4. 1 yıl önce kabusu yaşamıştı... Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin mutluluğu kendinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan'da buldu

1 yıl önce kabusu yaşamıştı... Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin mutluluğu kendinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan'da buldu

03.03.2024 16:30
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde eşi ve oğlunu yitiren AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. Akdoğan'ın, AK Parti Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Çetin, 6 Şubat depremlerinde enkazdan sağ bir şekilde kurtarılmış fakat diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin ve eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin kurtarılamamıştı.

1 yıl önce kabusu yaşamıştı... Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin mutluluğu kendinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan'da buldu

AK Parti İl Başkanı 52 yaşındaki Çetin'in kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile hayatını birleştirmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Şatafatlı nikah merasimine siyaset camiasından da önemli isimler katıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kıydığı nikahta çift mutluluğa yelken açtı. AKP Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan aynı zamanda, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın kız kardeşi.

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SİYASET CAMİASINDAN TANIDIK NİKAHTAYDI

28 Ocak'ta nişanlanan çiftin nikah törenine, AKP Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AKParti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.

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BİR SENE ÖNCE KABUSU YAŞADI

Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin’i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin’i kaybetti.

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ENKAZDAN KURTARILDI

Eylül ayında kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle bir araya gelen Çetin, "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(OdaTV)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ak parti
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