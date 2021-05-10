10 – 16 Mayıs haftalık burç yorumları | Bu haftanın aşıkları ve şanslıları kimler?

Bu hafta Ay, Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapıyor. Salı günü Boğa burcunda Uranüsyen bir yeni ay meydana geliyor. Haftanın ortasında ise Ay, İkizler burcunda olacak. Bu yüzden iletişimi yoğun günler geçirebiliriz. Çarşamba günü ise Mars ve Uranüs arasında bir sekstil açı gerçekleşiyor. Bu yüzden özgürlükçü düşüncelere sahip olabilir ve bu düşüncelerimizi harekete geçirmek adına adımlar atabiliriz. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… 14 Mayıs gününde ise Jüpiter, Balık burcuna geçiş yapıyor. 10 – 16 Mayıs haftasının en önemli etkisi Jüpiter’in yöneticisi olduğu Balık burcuna geçmesi olacak. Cuma gününde Ay ile Neptün arasındaki kare açı görüştüğümüz kişilere dikkat etmemiz konusunda bizi uyarıyor. KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. İletişim ve uzlaşmanın daha kolay sağlanacağı bir sürece giriyorsunuz. Kadınlarla ilişkileriniz daha fazla ön planda olmaya başlayabilir. Salı günü Boğa burcunda Yeni Ay gerçekleşecek ve bu siz Koçlara finansal konularla ilgili güçlenme fırsatını sağlayacak. Maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilir, yeni bir adım atabilirsiniz. Harcamalarınız ön planda olabilir. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren spiritüel konulara merak sarabilir, yaşamınızı ve insanları sorgulayabilir, yaşama ve insanlara dair bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Yaşam felsefeniz, inançlarınız alacağınız kararlarda daha önemli hale gelebilir. İlahi adalet dengesi yaşamınızda gözle görülür olabilir. Yasal süreçler ve adli meseleler içinde olabilirsiniz. Bu alanda ise gel gitli durumlar yaşanabilir. Bazı ilişkilerinizde yeni düzenler hakim olmaya başlayabilir. Yalnızlar için ilişki fırsatları doğabilir. Şifalanma sürecine kendinizi hazırlayın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Finansal trafiğiniz hızlanmaya başlayacak. Görüntünüz için, estetik kaygılarla harcamalar yapabilirsiniz. Genel sağlığınızı iyileştirmek için ödemeler ve destekler, hizmetler gündeme gelebilir. Salı günü sizin burcunuzda bir Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle haftanın ilk yarısı boyunca Yeni Ayın etkilerini çok yoğun hissedeceksiniz. Hayatınızın iplerini elinize alma, dayanıklılık ve kararlılık gösterme gibi konular ortaya çıkacaktır. Daha hırslı, inatçı veya kontrolcü olabilirsiniz. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevrenizde yeni enerjiler, yeni dengeler oluşmaya başlayacak. Bazı dost ve arkadaşlarınızla küslük ve barışma enerjileri daha yoğun çalışacak. Bu yüzden ayın geri kalanında bazı küslüklerinizi bitirebilir fakat bazılarıyla da mesafeleşebilirsiniz. İş ilişkileriniz farklı bir boyuta taşınabilir. Bazı iş arkadaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Gelecek planlarınızı gerçekleştirme ve hayallerinizi hayata geçirme noktasında iş ve çalışma arkadaşlarınızdan destek ve fayda görebilirsiniz. Bir süredir hayaliniz olan işi hayata geçirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs sizin burcunuzda ilerliyor. Bu gezegen geçişi sizlere hafta başından itibaren aşk hayatı ve çocuklar, çocuk sahibi olma konularında destekler sunacak. Tarzınız, görüntünüz ve auranızla daha fazla ilgi çekebilir, dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergilemeniz gereken bir zaman başlıyor. Kolektife hitap etme potansiyeli daha güçlü çalışacağı için internet, medya veya farklı kanallar yoluyla kalabalıklar tarafından konuşulabilir ve öne çıkabilirsiniz. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kariyer süreçleriniz, geleceğe dair hedefleriniz ön planda olacak. Bu alanlarda ikili durumlar, iki farklı yol veya aynı anda iki farklı seçenek söz konusu olabilir. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek, sevdiğiniz işi yapmak, işinizde ve kariyer sürecinizde ön plana çıkmak, ön planda olmak sizin için daha önemli hale gelebilir. Tembellik, keyfi hareket etme isteği, ertelemeler veya boşvermişlik hali ara ara ortaya çıkabilir. Bu karanlık taraflara düşmemek için ideallerinizi korumalı, kendinize sizi heyecanladıracak güçlü idealler yaratmalısınız.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Beden sağlığını iyileştirme, yaşam kalitenizi yükseltme zamanı. Kendinizi keşfe çıkabilir, negatif bilinçaltı kodlarınızdan sıyrılabilirsiniz. Bazı kadınlardan beklemediğiniz destek ve faydalar görürken bazı kadınlardan beklenmedik negatif tavırlar, niyetler görebilirsiniz. Salı günü Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile hafta boyunca sosyal çevrenizde değişimler meydana gelecektir. Sosyal medya ve internet, iş veya özel hayatınızla bağlantılı olarak daha fazla gündemde olacaktır. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yurtdışı, eğitim ve yasal süreçler gündeminizde olacak. Miras, nafaka, alım-satım konularıyla ilgili adli veya yasal bir süreç içinde olabilirsiniz. Süregelen ilişkileriniz artık resmiyete ve evliliğe doğru gidebilir. Aileler tanışabilir, aile içinde sizden veya aile üyelerinden yana kutlama ve merasimler gerçekleştirilebilir. Bu dönemde ayrıca aile üyelerinin sağlığıyla ilgili hizmetler alınabilir, tedaviler gündeme gelebilir. İşinizle bağlantılı bir eğitim sürecine girebilir, kariyeriniz için eğitim alabilir, mesleğinizle ilgili bilgi birikiminizi paylaşmak için bir eğitim planı başlatabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde hızlı değişimleri getirecek olan bu süreç, özellikle kadınlarla ilişkilerinizi ön plana taşıyabilir. Salı günü Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Özellikle haftanın ilk yarısında kendi kararlarınızda, kendi isteklerinizde daha kararlı, net bir duruş ve tavır içerisinde olabilirsiniz. Güç ve başarı arzusunun ön plana çıkacağı, istikrar ve iradeniz sayesinde maddi & manevi kazanımlar sağlayabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Aynı zamanda Yeni Ayın aracılığıyla sağlıkla ilgili konularda şifalanma süreci daha güçlü çalışabilir. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal konularla yeni bir dengeye girmeye başlayacaksınız. Kredi, burs, nafaka, borç alma-verme ve riskli yatırımlarla ilgili başlangıçlar gündeminizde olabilir. Riskli yatırımlardan daha büyük kazanç ve kayıplar yaşamaya açık olduğunuz bir süreç başlayacak. Ayrıca paranızı korumaya, finansal konularda daha dikkatli olmaya gayret gösterin. Dolandırılma durumlarına karşı dikkat etmelisiniz. Sizi zorlayacak borçları vermekten kaçının.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Finansal konularla ilgili ileriye yönelik planlar yapabilirsiniz. Maddi konularla ilgili yeni hedefler ve planlar belirleyebilirsiniz. Salı günü Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle iş hayatı ve eğitimle ilgili konularda, ani gündemler ve hızlı gelişen durumlar gündeminizde olabilir. Şaşırtıcı haberler, beklenmedik telefonlar, sürpriz fırsatlar yakalayabileceğiniz bir zaman. Bu hafta dilek ve dua halinde olmalı, fırsatlara açık olmalısınız. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkiler alanınızda yeni enerjiler, yeni dengeler kurulmaya başlıyor. Zira Jüpiter artık ilişkiler alanınızda ilerleyecek. Bu gezegenin doğası gereği her türlü ilişki, dostluk ve ortaklıkta hızlı ilerleyen, aniden değişen, hızlıca büyüyen durumlar önümüzdeki 2 aylık süreç içinde karşınıza gelebilir. Uzun süredir yalnız olan Başaklar için yeni bir ilişki fırsatı kapınızı çalabilir. Daha flörtöz olacağınız bir döneme girebilirsiniz. İlişkilerde ikili durumlar, iki farklı seçenek veya iki farklı yol gibi durumlar karşınıza gelebilir. Müşteri bazlı iş yapanlar için müşteriler artabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Bu transit yaklaşık 1,5 aylık süreç boyunca sizlere iyi haberler, ilişkilerde yeni fırsatlar getirmeye başlayacak. Salı günü Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle sosyal çevrenizle ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Yakın olduğunuz bazı kişilerle mesafeleşirken, bazı arkadaşlarınızla daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Haftanın ilk yarısında her türlü ilişkide ani gerilimler doğabileceği için şartları zorlamamaya dikkat edebilirsiniz. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatınıza yeni bir döneme doğru gitmeye başlayacaksınız. Kurduğunuz ve kuracağınız iş ilişkileri, kariyer süreçleriniz için daha önemli ve belirleyici olacak. İnsanlar aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Bu dönemde alacağınız iş ve sorumluluklar uzun vadede kariyerinizde yükselmeniz adına daha önemli ve belirleyici olacak. Sağlığınızla daha fazla ilgilenmeniz gereken, beden sağlığının zaman zaman zayıflayabileceği bir dönem. Sporu, sağlıklı beslenmeyi hayatınıza katmaya çalışın.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. Bu transitin etkileriyle birikim, yatırım konuları gündeme gelebilir. Bankacılık işlemleriyle ilgili adımlar içinde olabilirsiniz. Maddi kayıplar ve dolandırılma durumlarına karşı dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. Salı günü Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ayın etkileriyle aile ve eş ilişkilerinde, ortalıklarda zıtlaşma ve anlaşmazlıklarla karşı karşıya olabilirsiniz. Beklentiler, çıkarlar ters düşebilir. Çözümcü olmak, alma-verme dengesini korumak doğru ilerlemeyi sağlatacaktır. Bazı ilişkiler mesafeleşmeler yaşanabilir. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aşk hayatınızda yenilikler ve yeni ilişkiler gündeme gelebilir. Aşk hayatınızdan, ilişkilerden ve mevcut ilişkinizden beklentileriniz farklılaşabilir. Hali hazırda her duyguyu uçlarda yaşayan siz Akrep burçları için daha uçlarda olabileceğiniz bir süreç ortaya çıkabilir. Bu dönemde gebelikler, doğumlar veya çocuk sahibi olma kararı içinde olabilirsiniz. Planlanmayan gebelikler de karşınıza gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. İlişkiler alanınızda hızlı gündemlere, sürprizlere açık olun. Kadersel bir tanışma yaşayabilir, kadersel bir karşılaşma içinde olabilirsiniz. Eski ve yeniye dair iki farklı yol karşınıza gelebilir. Seçimlerinizin uzun vadeli etkilerinin olacağı bir haftadasınız. Salı günü gerçekleşen Yeni Ay, haftanın ilk yarısında sizlere iş hayatında büyüme ve gelişme fırsatlarıyla ilgili gündemlerden bahsediyor. İş başvuruları yapmak, iş görüşmelerinde bulunmak için güzel bir zaman dilimi. Orta yolu bulma tavrında olmak faydalı olabilir. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren evinizde yenilikler, tadilatlar, ev içerisinde kutlama ve merasimler, organizasyonlar gündeme gelebilir. Aile üyelerinin hayatında pozitif yönlü gelişmeler olabilir. Aileniz büyüyebilir, yeni bir üye katılabilir. Bu hamilelikleri gündeme getirebileceği gibi aile içinde nişan, tören ve isteme gündemleriyle de oluşabilir. Aile bağlarınızın olduğu ilişkilerde kısa süreli küslük veya barışmalar ortaya çıkabilir. Psikolojik veya spiritüel destekler alabilirsiniz. Evinizde sularla ilgili sorunlara dikkat edin.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. İş hayatıyla bağlantılı yeni insanlarla tanışabilir veya iş ortamında bir ilişki başlangıcı gündeme gelebilir. Salı günü Boğa burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Özellikle haftanın ilk yarısı boyunca aşk ilişkilerinizde ani gelişmeler yaşanabilir. Geçmiş bir ilişki gündeme gelebilir. Duygularınızda netleşerek karşınızdaki kişiye ilanı aşk edebilirsiniz. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. Riskli yatırımlarınız mevcutsa veya riskli yatırımlara bu hafta içinde girdiğiniz ani oynamalar ve ani değişiklikler daha fazla olabilir. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yakın çevrenizdeki insanlarla ilişkileriniz ön planda olabilir. Kariyeriniz ve geleceğiniz için daha fazla kafa yorabilir, kısa eğitimler ve kısa seyahatlerle ilgili adımlar içinde olabilirsiniz. Önümüzdeki yaklaşık 2,5 aylık süreç içerisinde taşınma planı ortaya çıkabilir. Taşınma gündemleriniz bu süreçte ani değişikliklere ve son dakika durumlarına açık olacaktır. Bazı Oğlak burçları, bu 2,5 aylık süreç içerisinde birden taşınma kararı alabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta artık Venüs İkizler burcunda ilerliyor. 1 Haziran'a kadarki süreç içerisinde daha flörtöz olabilir, ilişki kurmaya daha hevesli yaklaşabilirsiniz. Bu hafta Merkür'ün ilerleyişi, aşk hayatınızla ilgili uzun vadeli bir kararın ortaya çıkabileceğini söylüyor. Süregelen ilişkinizde yeni bir evre ortaya çıkabilir. Yalnızlar için ise bugünlerde tanıştığı kişilerle ilerleyen süreçte yeni bir aşk ilişkisi doğabilir. Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal konularınızda abartılı durumlar, beklenmedik şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Önümüzdeki 2.5 aylık süreçte yüklü bir ödeme veya satın alım yapabilirsiniz. Eğitim ve seyahetler adına yüklü bir harcamanız olabilir. Süregelen yasal süreçlerinizden maddi kazanımlar sağlayabilirsiniz. Hediyeler alabilir, çekilişler kazanabilirsiniz. Paranızı bereketlendirme çalışmaları yapmak güçlü sonuçlar sağlayabilir. Ayın geri kalanı boyunca riskli yatırımlar ve borç verme konularında daha temkinli olmalısınız.