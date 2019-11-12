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10 ayda 1 milyon 267 bin 336 yolcuya hizmet verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Samsun-Çarşamba Havalimanında 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 267 bin 336, uçak trafiği 12 bin 325, yük trafiği ise 11 bin 941 ton olarak gerçekleşti.

Samsun-Çarşamba Havalimanında 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 267 bin 336, uçak trafiği 12 bin 325, yük trafiği ise 11 bin 941 ton olarak gerçekleşti. Havalimanından Ekim 2019’da da 116 bin 174 yolcu hizmet aldı.
Vali Osman Kaymak, Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ekim ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 106 bin 6, dış hat yolcu trafiği 10 bin 168, toplam yolcu trafiği ise 116 bin 174 oldu. 2019 yılı Ekim ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1396, dış hatlar uçak trafiği 93 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1489 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ekim ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1066 ton oldu. Samsun-Çarşamba Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 267 bin 336, uçak trafiği 12 bin 325, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 11 bin 941 ton olarak gerçekleşti” dedi.

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