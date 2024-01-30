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  4. 10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

30.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Başisele ilçesinde aracın kendini kilitlemesi üzerine 10 aylık bebek otomobilde mahsur kaldı. Bebeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber olurken, anne ise korku dolu gözlerle bebeğinin kurtarılmasını bekledi. Ekipler camı kırarak bebeği kurtardı, bebeğini kucağına alan anne ise sevinçten gözyaşı döktü. İşte o anlar...

10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

Korkutan olay, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Aracını park eden anne, otomobilinden inip arka koltukta pusette bulunan 10 aylık bebeğini almak istedi. Anahtarın aracın üstünde olması ve otomobilin kendi kendini kilitlemesi üzerine bebek mahsur kaldı.

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Kendi imkanlarıyla kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre kapıyı açmaya çalıştı. Gözyaşları içinde kalan anne ise bebeğinin kurtarılmasını bekledi.

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Anneden izin alınması sonrasında cam kırılarak bebek kurtarıldı. Bebeğini kucağına alan anne büyük mutluluk yaşadı. Bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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