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10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda 10 bin kişiye aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesince cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ulu Cami önüne kurulan çadırda yapılan aşure dağıtımına, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Koruma Müdürü Ramazan Bal kazan başına geçerek vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

Dev kazanlarda aşure almak için sıra bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu, 10 bin kişiye dağıtılan aşure kısa sürede tükendi.

Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Allah herkesin aşuresini kabul etsin. Bugün Cumhurbaşkanımızın himayelerinde cuma namazı çıkışı ilimizde binlerce, on binlerce vatandaşımıza Büyükşehir Belediyemizin ikramı olarak Erzurum Kalesi önündeki mekanda aşure dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daimi kılsın." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise muharrem ayının mübarek bir ay olduğunu hatırlattı.

Mübarek ayın vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Sekmen, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtımı yaptık. İnsanlarımızın birlik ve beraberliği için aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarda Recep Bilen de muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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