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10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

12.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde, 10 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Mukadder Nogay'ı (40) sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Demir (31), hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının üst mahkeme tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandı. Ramazan Demir bu kez mahkemede 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan yargılanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 8 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda, bir süre önce çalışmak için Muş'tan Afyonkarahisar'a gelen dini nikahlı Ramazan Demir ve Mukadder Nogay, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Demir, Mukadder Nogay'ı sopayla dövdü. Sabah uyandığında Nogay'ın hareketsiz halde yattığını gören Ramazan Demir, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nogay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Nogay'ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izlerinin bulunduğu belirlendi. Ramazan Demir olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin en küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ramazan Demir, 1 Şubat 2020 tarihinde verilen kararda, Mukadder Nogay'ı 'kasten öldürdüğü' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edilmesi üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Üst mahkeme sanık Ramazan Demir'in 'kasten öldürme' suçuyla cezalandırılması talebiyle kamu davası açılsa da yapılan yargılama ve toplanan delillere göre eyleminin 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

'PİŞMANIM'

Konya Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ramazan Demir’in yeniden yargılandığı davada dün karar duruşması görüldü. Duruşmada son sözü sorulan sanık Ramazan Demir, "Pişmanım. Eşimi kaybettim. Çocuklarım da ailem de perişan oldu. Beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla aldığı kararda; Ramazan Demir'in 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti üyesi bir hakim sanık Ramazan Demir'in 'kasten öldürme' suçundan yargılanması yönünde görüş bildirerek karara itiraz etti. (DHA)


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