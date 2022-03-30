10 değil, 100 de değil: Motorola'dan 200 MP'lik telefon hamlesi! Görüntüsü sızdı

Akıllı telefonlarda "Megapiksel savaşları" sürüyor. Geçtiğimiz dönemde pek çok üretici, 108 MP çözünürlüğünde kameraları telefonlarına yerleştirmekte ısrarcı oldu. Şimdi ise bu sayının 200 MP'e çıkacağı iddia edilmekte. Megapiksel savaşlarını kızdıracak bu hamle için Motorola'nın adı geçiyor.

200 MP'LİK MOTOROLA FRONTIER'IN GÖRÜNTÜSÜ SIZDI

Motorola Frontier kod adlı cihazın 200 MP ile geleceği iddia ediliyordu. Şimdi bu cihaza ait olduğu söylenen bir görüntü sızdırıldı.

Sızdırılan görüntü, arka paneli ve üç lensten oluşan bir kamera modülünü gösteriyor. Üstte 200 MP lensin bulunduğu görülüyor. Bu lens, modülde büyükçe bir yer kaplıyor. Ayrıca görüntüdeki cihazın kamera modülünde 200MP HP1 OIS f/2.2 ibaresi yer alıyor. Bu da Samsung HP1 sensörünün yer aldığını gösteriyor. Bunun dışında kamera modülünün hemen altında Motorola logosunu görebiliyoruz.

MOTOROLA FRONTIER'IN ÖZELLİKLERİ

Motorola Frontier'in özellikleri arasında 144Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,7 inç Full HD+ kavisli AMOLED ekran olması bekleniyor. Ön tarafta ise 60 MP selfie kamerasının ve ekran içi parmak izi sensörünün yer alacağı iddia ediliyor. 200 MP'lik kamera dışında, ikincil kameranın 50 MP ve üçüncül kameranın ise 12 MP olarak görev yapacağı tahmin ediliyor.

Frontier'ın teknik özellikleri konusundaki beklenti ise Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga seti ile gelebileceği yönünde. Cihazın ayrıca 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi muhtemel. Buna ek olarak yaklaşmakta olan amiral gemisinin 125W hızlı şarj ve 30W veya 50W kablosuz şarj desteği ile birlikte 4.500 mAh pil ile destekleneceği de öne sürülüyor. Cihaz büyük ihtimalle kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı MyUX OS'u çalıştıracak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak şunu hatırlatmakta fayda var; şimdiye kadar Motorola Frontier olarak isimlendirilen telefonun gerçek adı, özellikleri ve fiyatı gibi tüm önemli bilgiler henüz resmi olarak açıklanmış değil. Fakat Motorola'nın yakında 200 MP'lik telefonunun ayrıntılarını açıklaması muhtemel.



