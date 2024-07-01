10 Ekim gar katliamı davasında karar çıktı!

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te IŞİD'in düzenlediği düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü katliamla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yaniden görüldü.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti 10 tutuklu sanık hakkında 5 ila 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanıklara "İnsanlığa karşı suç" işlemekten ise ceza vermedi.