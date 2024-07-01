HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 Ekim gar katliamı davasında karar çıktı!

10 Ekim gar katliamı davasında karar çıktı!

01.07.2024 16:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 10 Ekim Gar katliamı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti 10 tutuklu sanık hakkında 5 ila 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

10 Ekim gar katliamı davasında karar çıktı!

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te IŞİD'in düzenlediği düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü katliamla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yaniden görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti 10 tutuklu sanık hakkında 5 ila 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanıklara "İnsanlığa karşı suç" işlemekten ise ceza vermedi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkü Ocakları'ndan tartışma yaratacak yorumÜlkü Ocakları'ndan tartışma yaratacak yorum
Kilosu 20 bin liradan satılıyor! Görenler gözlerine inanamadı: Bu balın rengi yeşil...Kilosu 20 bin liradan satılıyor! Görenler gözlerine inanamadı: Bu balın rengi yeşil...
İzmir’deki Seçil Erzan vakasında yeni detaylar! İzmir’deki Seçil Erzan vakasında yeni detaylar!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
En Çok Okunan Haberler
En düşük maaşa tek çözümü açıkladı:

En düşük maaşa tek çözümü açıkladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da! Kayseri'deki olayları işaret etti: "Sebebi, muhalefetin zehirli söylemleridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da! Kayseri'deki olayları işaret etti: "Sebebi, muhalefetin zehirli söylemleridir"

Bakan Şimşek konuştu Özgür Demirtaş sessiz kalamadı!

Bakan Şimşek konuştu Özgür Demirtaş sessiz kalamadı!

Kayseri'deki olaylardan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Kayseri'deki olaylardan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

'Yeni salgın' alarmı korkuttu! "Dünya hazır olmalı"

'Yeni salgın' alarmı korkuttu! "Dünya hazır olmalı"

Torbalı faciasında kahreden detaylar!

Torbalı faciasında kahreden detaylar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.