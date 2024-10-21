Yenidoğan Çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

Kamuoyunda yenidoğan çetesi olarak bilinen ve 12 bebeğin ölümüne neden olan suç örgütüne ilişkin Mustafa Kemal Zengin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit etmişti. Savcı Engin ise söz konusu tehditleri kayıt altına almıştı.

Yenidoğan bebek ölümlerine neden olan suç örgütüne karşı mücadele başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlılığıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Makamında ölümle tehdit edilmesine rağmen adaletten şaşmayan Engin, çetenin çökertilmesinde büyük rol oynadı.

Yenidoğan çetesini aylarca dinletip, çete üyelerini hapse gönderen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, kendisini tehdit eden yenidoğan çetesi üyesi Mustafa Kemal Zengin'in gözaltına alındığı sırada da orada olup o anı izlediği de ortaya çıktı.

Aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken Savcı Engin, bütün sanıkları sırayla izliyordu.

"TÜRK DEVLETİNİN BİZE VERDİĞİ VAZİFEYİ YERİNE GETİRDİK"

Herkes tarafından sevilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medyada büyük ilgi gördü. Engin, tebrik ve teşekkürlere Instagram hesabından yanıt verdi.

Cumhuriyet Savcısı Engin, "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; "Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz" dedi.