HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yenidoğan Çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

Yenidoğan Çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.10.2024 22:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sırasında kendisini tehdit edenleri de tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin herkes tarafından merak ediliyordu. Makamında tehdit edilmesine rağmen soruşturmayı sürdüren Savcı Engin, sosyal medya hesabından tebrik mesajlarına yanıt verdi.

Yenidoğan Çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

Kamuoyunda yenidoğan çetesi olarak bilinen ve 12 bebeğin ölümüne neden olan suç örgütüne ilişkin Mustafa Kemal Zengin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit etmişti. Savcı Engin ise söz konusu tehditleri kayıt altına almıştı.

Yenidoğan bebek ölümlerine neden olan suç örgütüne karşı mücadele başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlılığıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Makamında ölümle tehdit edilmesine rağmen adaletten şaşmayan Engin, çetenin çökertilmesinde büyük rol oynadı.

Yenidoğan çetesini aylarca dinletip, çete üyelerini hapse gönderen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, kendisini tehdit eden yenidoğan çetesi üyesi Mustafa Kemal Zengin'in gözaltına alındığı sırada da orada olup o anı izlediği de ortaya çıktı.

gdggfgf

Aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken Savcı Engin, bütün sanıkları sırayla izliyordu.

"TÜRK DEVLETİNİN BİZE VERDİĞİ VAZİFEYİ YERİNE GETİRDİK"

Herkes tarafından sevilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medyada büyük ilgi gördü. Engin, tebrik ve teşekkürlere Instagram hesabından yanıt verdi.

Cumhuriyet Savcısı Engin, "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; "Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Savcı yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'dudak dudağa öpüşme' şoku! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'dudak dudağa öpüşme' şoku! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Narin Güran cinayetinde 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi! İddianame mahkemeye sunuldu

Narin Güran cinayetinde 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi! İddianame mahkemeye sunuldu

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

İsrail'den, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İsrail'den, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı

Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı

Mezarlıkta aile katliamı

Mezarlıkta aile katliamı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.