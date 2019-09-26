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10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

KONYA'da 10 gün önce okula gitmek için kaldığı yetiştirme yurdundan çıkıp, bir daha dönmeyen Muhammet Mustafa Büyükkeçeci (13), polis tarafından her yerde aranıyor.

10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da 10 gün önce okula gitmek için kaldığı yetiştirme yurdundan çıkıp, bir daha dönmeyen Muhammet Mustafa Büyükkeçeci (13), polis tarafından her yerde aranıyor. Baba Murat Büyükkeçeci, "Oğlumdan 10 gündür haber alamıyoruz. Kayıp ilanı bastırıp, her yere asıyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
Konya'da yaşayan Murat Büyükkeçeci, 9 yıl önce eşinden ayrıldı. Büyükkeçeci'nin 4 çocuğu ise yetiştirme yurtlarına yerleştirildi. Çocukların en büyüğü Muhammet Mustafa Büyükkeçeci, 17 Eylül günü 4 arkadaşı ile birlikte merkez Selçuklu ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçtı. 3 arkadaşı yurda tekrar geri dönerken, Büyükkeçeci dönmedi. Yurt görevlileri polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
HER YERDE OĞLUNU ARIYOR
Bastırdığı broşürleri dağıtarak her yerde oğlunu aradığını belirten Murat Büyükkeçeci, "Oğlum 10 gün önce 4 arkadaşı ile birlite yurttan ayrılmış. 3 arkadaşı geri dönerken, oğlum dönmemiş. Yurt görevlileri polise giderek kayıp ihbarında bulunmuş. Ben de bastırdığım broşürleri her yere asarak oğlumu arıyorum. Otogarlara, gara, otobüs duraklarına bakıyorum. Polis de bir yandan oğlumu arıyor. Derslerinde de çok başarılı bir çoçuk. İnşallah başına bir iş gelmeden oğlum bulunur" dedi.

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10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor

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