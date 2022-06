10 HAZİRAN CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet yayınladığı tam metin!

10 Haziran Cuma hutbesi PDF dosyası ve Word belgesi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Haziran Cuma hutbesi konusunu 'Yuva kurmak' olarak belirledi. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Ayrıntılar haberimizde...

10 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Haziran Cuma hutbesini yayınladı.

10 Haziran Cuma hutbesinin konusu 'BİR YUVA KURALIM' oldu.

İşte 10 Haziran Cuma hutbesi:

BİR YUVA KURALIM

Muhterem Müslümanlar!

Nikâh, Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile hayat bulan bir sünnettir. Fıtratımıza uygun bir şekilde ve meşru bir nikâhla evlilik yapmak, her birimiz için şükür vesilesidir. Mutlu bir ailenin ferdi olmak, ailenin güven veren iklimi içinde yetişmek ne büyük nimettir. Aile üyelerinin hayata anlam katan desteğini almak ne büyük bahtiyarlıktır.

Kıymetli Anne-Babalar!

Cuma gününün şu icabet vaktinde sizlere sesleniyorum: Geleceğimizi sağlam bir şekilde inşa etmek, dini ve ahlaki temelleri sağlam, sevgi ve merhamet dolu yuvalarla mümkündür. Bize düşen, ilahi bir emanet olarak ihsan edilen çocuklarımıza cennete layık bir yuva kurmanın gayretinde olmaktır. Bu yuvayı kurarken Allah Resûlü (s.a.s)’in يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin!” hadis-i şerifini rehber edinmektir.

İstiklal ve İstikbalimizin Teminatı Sevgili Gençler!

Sizlere de sesleniyorum. Geleceğimiz, umudumuz, en büyük imkân ve zenginliğimiz sizlersiniz. Göz aydınlığı bir yuva kurmanız en büyük neşemizdir. Huzur ve saadetiniz bizleri ziyadesiyle mutlu kılar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) sizlere şöyle nasihat etmektedir: “Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur.”

Genç Kardeşim!

Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak değerlerimizle örtüşen bir aile yuvası kurmanın gayretinde ol. Bu yuvayı hem kurarken hem de korurken sevgi ve saygıdan, ülfet ve muhabbetten, nezaket ve zarafetten asla ödün verme. Cenâb-ı Hakk’ın هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّۜ “Onlar sizin için birer elbise, sizde onlar için birer elbisesiniz” buyruğu üzere aileni ilgi ve sevgiyle kuşat, her türlü kötülükten muhafaza et. “Ömürde bir kez düğün yapıyoruz” bahanesine sığınarak İslam’ın helal ve haram çizgisini sakın ha ihlal etme. Rabbimizin şu ayeti her daim rehberin olsun: “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve Allah’ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez.”

Aziz Müslümanlar!

Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Her zaman olduğu gibi düğünlerimizde de aklı uyuşturan alkolden, düğün sevincimizi hüzne çeviren silahla kutlama yapmaktan ve mahremiyet sınırlarını ihlalden kaçınalım. Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Nişanımız, nikâhımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun. Taleplerimiz makul ölçüleri aşmasın. Huzur ve mutluluğu gösteriş ve şatafatta değil, hürmet ve samimiyette, sevgi ve saygıda, anlayış ve fedakârlıkta, hâsılı Rabbimizin rızasında arayalım.

Hutbemi Cenâb-ı Hakk’ın bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum: “Ey Rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”



​

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

​

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

​

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

​

Niyet ederken

​

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

​

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

​

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

​

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

​

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

​

Son oturuşta:

​

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

​

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

​

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

​

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

​

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

​

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

​

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

​

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

​

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

​

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

​

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

​

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

​

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

​

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

​

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.