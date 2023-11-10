HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 KASIM ANITKABİR PROGRAMI 2023: Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ata'ya özlem!

10 KASIM ANITKABİR PROGRAMI 2023: Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ata'ya özlem!

10.11.2023 07:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıtkabir ziyaret saatleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Birçok kişi bugün Anıtkabir'e giderek Atatürk'e olan saygı, sevgi ve minnetini ifade edecek. Peki, Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 10 Kasım Anıtkabir programı...

10 KASIM ANITKABİR PROGRAMI 2023: Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ata'ya özlem!

Bugün (10 Kasım 2023) Anıtkabir'in saat kaça kadar açık olacağı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Peki, Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte 10 Kasım 2023 Anıtkabir ziyaret saatleri ve detaylar...

10 kasım anıtkabir 2

10 KASIM 2023 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023

Anıtkabir ziyaret saatleri, resmi sitesinde 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

10 kasım anıtkabir 1

ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VER KAPANIYOR?

Bu bilgi doğrultusunda 10 Kasım 2023 Cuma günü Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirmelidirler.

10 kasım anıtkabir 1 3

ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Aşti otobüs terminali içerisinde bulunan Ankaray-Metro’ya binerek rahatlıkla Anıtkabir'e gidilebilmektedir.

Otobüsten indikten sonra, Metro istasyonuna yürüyün.

Buradan Kızılay Yönüne giden metroya binin, daha sonra Anadolu Durağı (Eski adı:Tandoğan Durağı)’ında inilerek Anıtkabir’e 2 dk. içerisinde geçebilirsiniz.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor!Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor!
Mecliste şaşkına çeviren olay! Sis bombası...Mecliste şaşkına çeviren olay! Sis bombası...
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir anıtkabir yol tarifi
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe fırsat tepti! Sarı-Lacivertliler ilk yenilgisini aldı

F.Bahçe fırsat tepti! Sarı-Lacivertliler ilk yenilgisini aldı

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

Adana'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı, polisi ezip kaçmak istedi

Adana'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı, polisi ezip kaçmak istedi

İstanbul'daki 8 belediyeden karar! "Ekonomik hegemonyayı boykot ediyoruz"

İstanbul'daki 8 belediyeden karar! "Ekonomik hegemonyayı boykot ediyoruz"

ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.