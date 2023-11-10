10 KASIM ANITKABİR PROGRAMI 2023: Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ata'ya özlem!

Bugün (10 Kasım 2023) Anıtkabir'in saat kaça kadar açık olacağı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Peki, Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte 10 Kasım 2023 Anıtkabir ziyaret saatleri ve detaylar...

10 KASIM 2023 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023

Anıtkabir ziyaret saatleri, resmi sitesinde 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VER KAPANIYOR?

Bu bilgi doğrultusunda 10 Kasım 2023 Cuma günü Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirmelidirler.

ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Aşti otobüs terminali içerisinde bulunan Ankaray-Metro’ya binerek rahatlıkla Anıtkabir'e gidilebilmektedir.

Otobüsten indikten sonra, Metro istasyonuna yürüyün.

Buradan Kızılay Yönüne giden metroya binin, daha sonra Anadolu Durağı (Eski adı:Tandoğan Durağı)’ında inilerek Anıtkabir’e 2 dk. içerisinde geçebilirsiniz.





