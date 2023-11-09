10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023! Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak?

10 Kasım'da Anıtkabir'in saat kaça kadar açık olacağı merak edildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası dolayısıyla çeşitli etkinler düzenlenecek. 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri internette araştırılıyor. İşte 10 Kasım 2023 Anıtkabir ziyaret saatleri...

10 KASIM 2023 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023

Anıtkabir ziyaret saatleri, resmi sitesinde 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bu bilgi doğrultusunda 10 Kasım 2023 Cuma günü Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirmelidirler.

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.







