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10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023: Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım'da ziyaretçi akını olacak

08.11.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün yaklaşması nedeniyle merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Peki, Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte, 10 Kasım 2023 Anıtkabir ziyaret saatleri...

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023: Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım'da ziyaretçi akını olacak

Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım yaklaşırken vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Bundan 85 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Birçok kişi 10 Kasım'da Anıtkabir'e giderek saygı ve minnetini ifade edecek. 10 Kasım 2023 Anıtkabir ziyaret saatleri ve detaylar haberimizde...

10 KASIM 2023 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri, resmi sitesinde 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi. Bu bilgi doğrultusunda 10 Kasım 2023 Cuma günü Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirmelidirler.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


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