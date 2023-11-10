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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, BUGÜN yarım gün mü? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü okullar ve devlet kurumları açık mı?

09.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak edildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Birçok kişi, "10 Kasım resmi tatil mi, yarın yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım 2023 okullar ve devlet kurumları açık mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, BUGÜN yarım gün mü? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü okullar ve devlet kurumları açık mı?

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Atatürk'ü Anma günü nedeniyle birçok kişi "10 Kasım resmi tatil mi, yarın yarım gün mü? sorusuna yabıt arıyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair ayrıntılar...

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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, YARIN YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil değildir. Dolayısı ile cuma günü kamu kuruluşları açık olacak.

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10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


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