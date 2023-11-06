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10 KASIM TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi, okullarda tatil var mı? İşte resmi tatil tarihleri

06.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlenecek. Vatandaşlar 10 Kasım’a az bir zaman kala araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi, okullarda tatil var mı?

10 KASIM TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi, okullarda tatil var mı? İşte resmi tatil tarihleri

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. 10 Kasım tarihinde her sene ülkenin dört bir yanında Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar her yıl anma törenlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil değildir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak

10 kasım

İŞTE RESMİ TATİL OLAN GÜNLER

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
    C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
    D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
    Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
    Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
    Günün önemli manşetleri


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