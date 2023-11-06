10 KASIM TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 resmi tatil mi, okullarda tatil var mı? İşte resmi tatil tarihleri

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. 10 Kasım tarihinde her sene ülkenin dört bir yanında Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar her yıl anma törenlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.
10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil değildir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :