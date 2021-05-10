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10 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (10 Mayıs) burçlarda neler oluyor?

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10.05.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları kişilere farklı bakış açıları kazandırırken aynı zamanda iş, aşk, kariyer ve sağlık konularında da uyarılar ve tavsiyelerde bulunuyor. 10 Mayıs gününde hayatın farklı detayları dikkatimizi çekebilir. Bugün Akrep burcu projelerle ilgilenebilir, Aslan burcunun gündeminde ise kariyer konuları yer alacak. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

10 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (10 Mayıs) burçlarda neler oluyor?

Ay, bugün saat 02:46’ya kadar Koç burcunda ilerledi. Daha sonra ise Ay, Koç burcundan çıkarak Boğa burcuna geçiş yapıyor. 10 Mayıs günü iştahımızın açık olduğunu hissedebilir ve sürekli yemek yemek isteyebiliriz. Salı günü ise Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın öncesinde kendimizi biraz gergin hissedebiliriz. Rüyalarımız ise değer kazanabilir. Dikkatli olmalıyız. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ödemeler yapabilir, alacaklarla ilgilenebilir ve finansal planlar yapabilirsiniz. Gün içinde bazı istek veya planlarınızdan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün geçmiş deneyimler, eski gündemler, nostalji ön planda olabilir. Geçmişi yad edebilirsiniz. Cildiniz ve yüzünüzle ilgili hassasiyetler olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Karmaşık rüyalar bugünlerde ortaya çıkabilir. Yaşamınızla ilgili bazı konuları gözden geçirecek, bazı konularda iç hesaplaşma yaşayacaksınız.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinizde hassasiyetler, zıtlaşmalar ortaya çıkabilir. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde daha kontrollü olmak faydalı olabilir. Geçmiş deneyimler canlanabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün kariyer hedefleriniz, sorumluluklarınız ve kısa ve uzun vadeli planlarınız ön planda olacak. Kontrollü ve planlı hareket edebilirsiniz. Finansal hareketlilik artıyor.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün geçmiş ve geleceğe daha fazla odaklanma eğiliminde olabilirsiniz. Abartılara gitmek, anı kaçırmanıza neden olabilir. İş görüşmeleri ve resmi başvurular gündeminizde olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün borçlar, ödemeler ve kredilerle ilgili gündemler ön planda olabilir. İç huzursuzluk zaman zaman ortaya çıkabilir. Negatif enerjilerde takılı kalmamaya gayret edin.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızdaki insanların enerjilerinden, tavırlarından etkilenebilir, karşınızdaki insanlara karşı daha hassas olabilirsiniz. İlişkilerde uyum sağlamak ile direnmek arasında kaldığınız bir konu olabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında kontrolünüz dışında ilerleyen durumlar ve gündemler ortaya çıkabilir. Şartlara uyum sağlayarak ilerlemeye çalışmalısınız. Dış koşullara göre hareket etmek size kazandıracaktır.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün isteksizlik ve tembellik hali ortaya çıkabilir. Yaşamdan keyif alacağınız, sizi daha canlı hissettirecek şeylerle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkilerinizde abartılı kontrol halinden kaçınmak daha faydalı olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün ilişkileriniz, dostluk ve ortaklıklarınız ön planda olabilir. Bazı ilişkilerinizde fedakarlık göstermeniz, yardımcı olmanız, uyum sağlamanız gereken durumlar ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün kendi duygu ve düşüncelerinizde ısrarcı olmanız, sabit bakış açılarınızda diretmeniz iletişim sorunlarına sebebiyet verebilir. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilir ve dile getirmekten kaçınabilirsiniz.


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