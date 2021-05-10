10 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (10 Mayıs) burçlarda neler oluyor?

Ay, bugün saat 02:46’ya kadar Koç burcunda ilerledi. Daha sonra ise Ay, Koç burcundan çıkarak Boğa burcuna geçiş yapıyor. 10 Mayıs günü iştahımızın açık olduğunu hissedebilir ve sürekli yemek yemek isteyebiliriz. Salı günü ise Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın öncesinde kendimizi biraz gergin hissedebiliriz. Rüyalarımız ise değer kazanabilir. Dikkatli olmalıyız. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ödemeler yapabilir, alacaklarla ilgilenebilir ve finansal planlar yapabilirsiniz. Gün içinde bazı istek veya planlarınızdan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün geçmiş deneyimler, eski gündemler, nostalji ön planda olabilir. Geçmişi yad edebilirsiniz. Cildiniz ve yüzünüzle ilgili hassasiyetler olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Karmaşık rüyalar bugünlerde ortaya çıkabilir. Yaşamınızla ilgili bazı konuları gözden geçirecek, bazı konularda iç hesaplaşma yaşayacaksınız.