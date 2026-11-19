İşte anne karnındaki mucizevi yolculukta hepimizin bildiği ama sonradan unuttuğu o inanılmaz gerçekler:

1. ANNESİNİN SESİNİ ŞIP DİYE TANIYOR!

Gebeliğin henüz 16. haftasından itibaren dış dünyadaki sesleri duymaya başlayan bebekler, en çok annelerinin sesine tepki veriyor. Kalp atışlarıyla huzur bulan minikler, kendilerine dinletilen müzikleri ve ninnileri hafızalarına kazıyor. Üstelik doğduklarında bile anne karnında duydukları ana dilinin melodisine uygun şekilde ağlıyorlar!

2. YEMEKLERİN TADINI BİLE ALIYORLAR

Annenin yediği her şeyin aroması amniyon sıvısına karışıyor. Bu sıvıyı yutan bebekler, daha doğmadan tatlı, acı ve ekşi kavramlarıyla tanışıyor. Uzmanlar, annenin hamilelikte sık tükettiği yiyecekleri bebeklerin doğumdan sonra çok daha kolay kabul ettiğini vurguluyor.

3. RÜYA GÖRÜP GÜLÜMSÜYORLAR

Dört boyutlu ultrason görüntüleri, anne karnındaki gizli dünyayı gözler önüne serdi. Bebeklerin tıpkı yetişkinler gibi REM uykusuna geçerek rüya gördükleri tespit edildi. Üstelik rüyalarında gülümsedikleri, esnedikleri ve hatta sessizce ağlama mimikleri yaptıkları anbean kaydedildi!

4. ANNENİN STRESİNİ ANINDA HİSSEDİYOR

Anne adayının yaşadığı en ufak bir üzüntü veya stres, salgılanan hormonlar aracılığıyla saniyeler içinde bebeğe ulaşıyor. Anne gerildiğinde bebeğin de kalp atışları hızlanıyor ve huzursuzlanıyor.

5. IŞIĞI FARK EDİP TEPKİ VERİYOR

Göz kapakları kapalı olsa bile karnın üzerine tutulan parlak bir ışığı fark edebilen bebekler, başlarını ışığın geldiği yöne doğru çevirebiliyor. Ayrıca karna yapılan sevgi dolu dokunuşlara tekme atarak karşılık vermeyi de ihmal etmiyorlar.