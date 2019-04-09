10 Nisan-11 Ağustos 2019 Yay burcunda Jüpiter retrosu!

Jüpiter, 10 Nisan Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20:00 itibariyle 2019 yılındaki retro hareketine Yay burcunda başlıyor olacak. Yaklaşık 4 ay boyunca retrosuna devam edecek olan Jüpiter, 11 Ağustos itibariyle tekrardan düz hareketine dönecek. 2019 yılı boyunca başka Jüpiter retrosuyla karşılaşmayacağız. Her zamanki gibi öncelikle retroya başlayan gezegenimizin genel özelliklerine bakıp, sonrasında retro hareketi esnasındaki diğer gezegenlerle olan etkileşimini inceleyelim. Jüpiter şansın, bolluğun, bereketin temsilcisidir. İyicil gezegenlerden biri olan Jüpiter genellikle herkesin sevdiği, hepimize olumlu etkiler veren bir gezegendir. Ayrıca felsefi ve dini konuların da temsilcisidir. Evreni çok farklı algıladığımız, bakış açımızı değiştirdiğimiz zamanlarda mutlaka Jüpiter bize bir yerlerden destek olmuştur. Bu gezegenin şifresi “mutluluktur.” Yaşadığımız yüzyılda kaybettiğimiz özelliklerimizden olan olumlu düşünmek, hayatın mutlu tarafına odaklanabilmek hep Jüpiter’in temsil ettiği konulardır. Akademik eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, medya-yayıncılık gibi konular da Jüpiter’in ana temalarındandır.

İyicil bir gezegenin retro hareketi esnasında çok olumsuz kontaklar kurmadıkça kötü etkiler almayız. Yani bir Satürn retrosu gibi sert hissedeceğimiz etkiler olmayacak. Jüpiter retrosuyla, rahat ilerleyen işlerimizde bazen sürecin uzayabileceğini unutmayalım. Üst paragrafta bahsedilen Jüpiter’in temsil ettiği konularda da zamana zaman işlerimiz ağır ilerleyebilir. Ekstra dikkat veya özen göstermemiz gerekebilir. Zaten emek verdikçe işler yolunda gidecektir. Jüpiter’in kurduğu ilişkilere şimdi kısaca göz atalım. Haftalık yorumlarda okuduğunuz üzere 10 Nisan Çarşamba gününün sert geçeceğinin sinyallerini almış olabilirsiniz. Bunun nedeni aslında Jüpiter retrosu değil, diğer gezegenlerin aralarında olumsuz açılar kurmasıdır. Tesadüf ki retroyla aynı güne denk gelmesi, sakın sizlerde bu retronun kötü geçeceği endişesini uyandırmasın. Jüpiter’in 10 Nisan akşamı retroya başlamasıyla Ay ve Merkür ile zıt kontaklar kurması, zaten sert etkiler aldığımız o gün içerisinde bizleri bir nebze karamsarlığa düşürebilir. Hayatınızın tamamen allak bullak olduğu kanısına varabilirsiniz ki bu geçici bir etki olacaktır merak etmeyin. Venüs-Neptün güzel kavuşumunun yaşandığı aynı gün içerisinde bu olumlu etkiyi hissetmemiz bile zor olacak. Aynı anda Juno asteroidiyle de karşıtlık kuran Jüpiter, 10 Nisan ve yakınlarında ilişkinizde de şanssız hissedebileceğiniz konuları önünüze getirebilir. Unutmayın Jüpiter retrosunda karşınıza gelen sorunlar çözülemeyecek konular olmayacaktır.

Jüpiter’in 4 ay kadar retro hareketini sürdüreceğini düşünürsek, bu hareketinde gelecekte yapacağı kontakları da incelememiz gereklidir. 15 Nisan ve 23 Haziran tarihlerinde Venüs ile kurduğu sert ilişkiler, aşk hayatımızda zaman zaman şanssız hissedebileceğimiz anlar yaşatabilir. Parayla ilgili konularda da şanssızlıklar yaşanabilir. 5-6 Mayıs tarihleri yakınlarında Mars ile karşıtlığını kesinleştiren Jüpiter, dünyada dinin ön planda olduğu çatışmalar, gerginlikler yaşatabilir. Kutsal bir yerin de yine bu tarihlerde ön plana çıktığını görebiliriz. Bir üniversite veya medya yayın kuruluşuyla ilgili de haberler duyabiliriz. 31 Mayıs’ta ise Merkür ile karşıt olan Jüpiter nedeniyle, özellikle iletişim kurduğumuz çevrede yanlış anlaşılmalara maruz kalabiliriz. Eğitim hayatında da bazı istenmedik durumlar oluşabilir. Eğitim kurumları ve iletişim sektöründeki şirketler gündeme düşebilir. 16 Haziran’da ise Jüpiter bu sefer Neptün ile sert etkileşimler kuruyor olacak. Hayatımızda hayal kırıklıklarına açık bir günde olacağız. Duygusal olarak enerjimiz düşük olabilir. Sağlığımıza da ekstra dikkat etmemiz gereken bir zaman diliminde olacağız.

Aşağıda Jüpiter retrosunun başladığı andaki haritayı görebilirsiniz. 24° Yay burcunda retrosuna başlayan Jüpiter, 14° Yay burcunda retro hareketine veda edecek. İşaretlenmiş olan gezegen Jüpiter’dir. Sizlerin de astrolojiye merakı varsa kendi haritanızda 24°-14° Yay burcu hangi ev ya da evlere denk geliyor bulabilirsiniz. Bu şekilde daha net hangi konularda etki alacağınızı görebilirsiniz. Genel hatlarıyla Jüpiter retrosuna baktığımıza göre her burcu neler bekliyor aşağıdan okuyabiliriz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Jüpiter retrosu eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk, yayıncılık ile ilgili konularda işlerinizin ağır ilerlemesine sebep olabilir. Akademik hayatına devam edenleriniz varsa proje sürecinde işlerinizi yavaşlatan durumlar oluşabilir. Teziniz veya savunmanız için son dakikaya bırakmamanız iyi olacaktır. 4 aylık süreçte seyahatleriniz varsa rötarlar ya da değişiklikler vakit kaybı yaşatabilir. BOĞA Jüpiter retrosuyla beraber 11 Ağustos’a kadar harcamalarınızda abartıya kaçmayın. Bu dönem borçlanmak için iyi bir vakit değil, sonradan kapatamayabilirsiniz. Eşinizin bir maddi meselesi de vaktinizi alabilir. Miras konularında işleriniz yavaş ilerleyebilir. Sağlık probleminiz varsa ameliyat kararı gündeme gelebilir. Acil değilse retronun bitişini beklemek iyi olacaktır.

İKİZLER Jüpiter retrosu 11 Ağustos’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda bazı şeyleri yavaş ilerletebilir. Belki evlilik hazırlıkları beklediğinizden uzun sürebilir. Belki iki taraf anlaşmakta zorlanabilir. Ama bir Satürn gibi zorluk çıkartmayacağından sadece kendinizi bu konularda biraz şanssız hissedebilirsiniz. Ortak iş açmayı düşünüyorsanız ortağınızla her şeyi karara bağladığınızdan emin olun. YENGEÇ Sizlerin 11 Ağustos’a kadar sağlığınızla ilgili konularda şansı düşük olabilir. Örneğin sürekli grip oluyorsunuzdur ama bir türlü tamamen geçmiyordur gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ofis ortamında başarılı olmanıza rağmen bazı işleriniz çok yavaş ilerleyebilir. Negatif sonuçlanmaz ama küçük pürüzler vaktinizi alabilir. Evcil hayvanınızın sorunları da zamanınızı alabilir. ASLAN 11 Ağustos’a kadar aşk hayatınızdaki konular biraz yavaş ilerleyebilir. Kısacası tutkulu aşk döneminizde bir süre daha sakin ve mesafeli bir duruş sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir konu varsa yavaş ama sonucu güzel olabilecek bir süreç söz konusu olabilir. Jüpiter retro olsa bile sizler için hala şans vermeye devam edecektir.

BAŞAK Jüpiter retrosu, 11 Ağustos’a kadar ailenizi ilgilendiren konularda işleri yavaş ilerletebilir. Aile bireyleriyle beraber aynı karar üzerinde anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Evinizle ilgili küçük şanssızlıklar yaşanabilir. Bir ev almak istiyorsanız bu süreç uzayabilir. Çok aksilik olmasa da bazı durumlardan ötürü geç taşınmanız gerekebilir. TERAZİ 11 Ağustos’a kadar kardeşinizle ve akrabalarınızla zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişim kopuklukları yaşamanız birbirinizi yanlış anlamanıza sebebiyet verebilir. Eğitim hayatınızda her şey kolay ilerlerken bu süreçte biraz daha çabalamanız gerekebilir. İletişim kurduğunuz çevrede özellikle iş dünyasında daha fazla emek vermeniz gerekebilir. AKREP Jüpiter retrosu 11 Ağustos’a kadar şansızın açık olduğu maddi konularda biraz duraklama sürecine girmenize neden olabilir. Yine kazancınız bol olacak ama beklediğiniz paralar gecikerek elinize ulaşabilir. Büyük yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız her detayı çok iyi irdelemeniz gereken bir dönemde olduğunuzu unutmayın.