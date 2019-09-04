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10. Türkiye - İngiltere İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott: - "Politik liderlik İngiltere ve Türkiye açısından da ikili ilişkilerin zenginleşmesine önem vermektedir. Brexit sonrası Türkiye ve İngiltere arasında işbirliği fırsatları olacaktır" - "Brexit, İngiltere'yi ikili ilişkileri daha ciddiye alma zorunluluğu içerisine sokacaktır. Avrupa Birliği'nin konfor alanından çıkmış olacağız, artık kendi karnımızı doyurmak zorunda olacağız"

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasında işbirliği fırsatları olacağını belirterek, "Politik liderlik İngiltere ve Türkiye açısından da ikili ilişkilerin zenginleşmesine önem vermektedir." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 10. Türkiye - İngiltere İş Forumu'na konuşan Chilcott, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, Brexit sürecine değindi.

Brexit ile ilgili İngiltere'de önümüzdeki günlerde siyasi gelişmelerin beklenip görüleceğini ve birçok olasılığın gündemde olduğunu dile getiren Chilcott, Brexit sürecinden sonra da İngiltere ekonomisinin güçlü bir ekonomi olacağını belirtti.

Chilcott, şunları kaydetti:

"İngiltere elbette dünya çapında bakıldığında Türkiye ve iş sektörü için bir partner olmaya devam edecektir. Politik liderlik İngiltere ve Türkiye açısından da ikili ilişkilerin zenginleşmesine önem vermektedir. Brexit sonrası Türkiye ve İngiltere arasında işbirliği fırsatları olacaktır. Brexit'le birlikte bize gelen fırsatlar nelerdir? Öncelikle Brexit İngiltere'yi ikili ilişkileri daha ciddiye alma zorunluluğu içerisine sokacaktır. Burada siyasi sermaye daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaktır. Avrupa Birliği'nin konfor alanından çıkmış olacağız, artık kendi karnımızı doyurmak zorunda olacağız. İngiltere, G20, NATO ve Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olan Türkiye ile işbirliği önceliğine sahip olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanımızın işaret ettiği iki önemli diyalog gerçekleşti. Bu dostane ilişkiler AB'den ayrıldıktan sonra her iki ülke için ikili ilişkileri çok daha üst düzeye çıkaracaklarına işaret etmektedir."

İngiltere Başkonsolosluğu Ekonomi Grup Başkanı Nicholas Cannon da Erdoğan ve Johnson'ın ikili ticaretin artması için ortak çalışmaların yapılmasına karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünkü forumun gündemi Türkiye ve Birleşik Krallık birlikte karşılıklı birçok yeni fırsatları yansıtıyor. Bu fırsatlar, yeni teknolojiler, siber güvenlik, bilişim ve finans teknolojileri içeriyor. Daha sonra uzmanlardan enerji, üretim, inşaat sektörleri hakkında haberler alacağız. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ne katılmadan önce oldukça başarılı bir ekonomiye sahipti. AB'den ayrıldıktan sonra çok güçlü bir ekonomi olmayı sürdürecek. Gelişmekte olan önemli bir piyasa ve bölgesel güç olan Türkiye bu başarının önemli bir parçası olacaktır."

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