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10 yaşındaki çocuğun acı dolu anları! Yüzüne demir saplandı

02.01.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır'ın yüzüne, beton bloktaki demir saplandı.

10 yaşındaki çocuğun acı dolu anları! Yüzüne demir saplandı

Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

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ELEKTRİKLİ TESTEREYLE KESİLDİ

Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa’nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa, ameliyata alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Niğde
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