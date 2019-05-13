10 Yıldır Hayatımızda... Peki Robotik Cerrahinin Faydaları Hakkında Ne Biliyoruz?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, robotik cerrahinin faydaları hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı. Robot destekli operasyonlar jinekolojik, kalp, üroloji, genel cerrahi ve kulak burun boğaz başta olmak üzere birçok bölümde yapılmaktadır.

Günümüzde robotik cerrahi ile gerçekleştirilen operasyonların %75’i üroloji ve jinekoloji alanında uygulanıyor. Robot destekli operasyonlar standart laparoskopinin daha teknolojik bir versiyonu olarak kabul ediliyor ve bu yöntemin kısıtlı taraflarının geliştirilmesiyle hem hasta hem de cerrah için daha çok avantaj sağlıyor.

ROBOTİK CERRAHİ İLE GELEN AVANTAJLAR

Robotik cerrahi, laparoskopik yöntemin daha gelişmiş versiyonu olduğu için laparoskopinin açık cerrahi müdahalelere karşı sahip olduğu avantajları bir adım ileri götürür. Ayrıca kendi içinde de laparoskopiye göre önemli avantajları bulunuyor. Robot destekli operasyonlar hem hastanın hem de cerrahın operasyon sürecini geliştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Cerrah operasyonu cihazın konsolunda konforlu bir şekilde oturarak gerçekleştirilir. Bu da odaklanma şansını arttırır.