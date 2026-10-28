Evlerde sıkça kullanılıyor! Uzman isim alerji ve astım riskine karşı uyardı

Dr. Pedi Mirdamadi, bazı oda kokularının formaldehit ve uçucu organik bileşikler gibi maddeler içerebildiğini belirtti. Bu maddelerin solunum yoluyla vücuda alınabileceğini söyleyen doktor, özellikle alerji ve astım belirtileri yaşayan kişilerin bu ürünleri kullanırken dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

ALTERNATİF OLARAK NE KULLANILABİLİR?

Mirdamadi, evinde veya aracında fişe takılan oda kokuları bulunan kişilere bu ürünleri kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Doktor, alternatif olarak uçucu yağ difüzörlerini önerirken evcil hayvan sahiplerinin bu ürünleri kullanmadan önce dikkatli olması gerektiğini de belirtti.