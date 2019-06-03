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10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası Belediyesi, belediyeye ait dükkanı yaklaşık 10 yıldır kira vermeden, inşaat firması olarak kullanan Hacı K.’ye biriken kira borcunu ödemesini bildirip, tahliye yazısı gönderdi.

10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası Belediyesi, belediyeye ait dükkanı yaklaşık 10 yıldır kira vermeden, inşaat firması olarak kullanan Hacı K.’ye biriken kira borcunu ödemesini bildirip, tahliye yazısı gönderdi. Hacı K., Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni kurup, dükkanı, dernek merkezi olarak gösterdi.
Dilovası Belediyesi'ne ait Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkan, yaklaşık 10 yıl önce Hacı K. tarafından kullanılmaya başladı. Kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen sürede kira ödemeyen Hacı K.'den, belediye biriken kira ücretini talep etti. Ayrıca inşaat firması olarak kullanılan dükkan için tahliye kararı aldı. Kararın tebliğ edildiği Hacı K., dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği'ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.
Dernek merkezi olarak da kira ödemeyen Hacı K.'nin, borçlarını ödememesi halinde Dilovası Belediyesi'nin hukuki yollara başvuracağı belirtilirken, yaşananlardan haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu kaydedildi.

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10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

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