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    4. 10 yıllık mesleğini bırakan kadın kendi işinin patronu oldu! Devlet desteğiyle kurdu

    10 yıllık mesleğini bırakan kadın kendi işinin patronu oldu! Devlet desteğiyle kurdu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.05.2024 10:56
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    Hatay’da yaşayan Fidan Sönmez, 10 yıllık fizyoterapistliğin ardından çıktığı dünya turundan sonra döndüğü memleketinde devlet desteğiyle kurduğu tesiste doğal bitkilerden 5 çeşit kolonya üretmeyi başardı.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da afetzede vatandaşlar, yaralarını sarmaya devam ediyorlar. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Fidan Sönmez, kendi mesleği olan fizyoterapistliği 10 yıl yaptıktan sonra dünya turuna çıktı. Dünya turunda farklı ülkeleri gezen Sönmez, alternatif tedavileri hakkında eğitim aldıktan sonra ülkesine geri döndü. Yurt dışında tanıştığı eşiyle hayatını birleştiren Sönmez, 2021 yılında aldığı devlet desteğiyle aromatik yağlar üretim tesisini kurdu. Doğadan farklı bitkileri toplayarak doğal yollarla 5 çeşit kolonya üretmeyi başaran Sönmez, kolonyanın 100 mililitresini 150 TL ile 300 TL arasında satışa sunuyor. Defne, turunç, limon, karabaş ve murç bitkilerinden kolonya üretmeyi başaran Sönmez, Hatay’ın eşsiz bitkilerinden parfüm üretmek istiyor.

    “EŞİMLE BİRLİKTE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK BU İŞ YERİNİ KURDUK”

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    Eşiyle birlikte devlet desteğiyle tesisi hayata geçirdiklerini belirten Sönmez, “6 Şubat depremlerinde en derin uykudayken şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Dışarısı kapkara ve çok yağmurluydu ama hepimiz dışarıya kaçtık. Delfin Tıbbi Aromatik Yağlar Üretim evindeyiz. Burası 2021 yılında kurulmuş butik bir işletmedir. Ben fizyoterapistim, 10 yıl mesleğimi yaptıktan sonra dünya turuna çıktım. Dünya turu yaparken alternatif tedavi yöntemlerini deneyimleme şansı buldum. Eşimle yurt dışında tanıştık. Eşimle birlikte güçlerimizi birleştirerek ve bu iş yerini kurduk” dedi.

    “ÜRETTİĞİMİZ KOLONYALARIN 100 MİLİLİTRESİ 150 - 300 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

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    Hatay’ın yerel zenginliklerini değerlendirmeyi istediğini belirten girişimci Sönmez, “Bu değerlendirmeye defneyle başladık ve turunçgille devam ettik. Bu bitkilerden uçucu yağ ve hidrosol üretiyoruz ve bunları son ürüne dönüştürmek için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaya ilk olarak kolonya ile başladık. Şu anda 5 kolonya ile piyasadayız. Bu kolonyalar; Defne, Turunç, Limon, Karabaş ve Murç kolonyası üretiyoruz.

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    Bütün illere satışımız olabiliyor. Aynı zamanda kooperatifle de işbirliği içerisindeyiz. Her yere satışımız mevcut. Ürettiğimiz kolonyaların 100 mililitresi 150 - 300 TL arasında değişiyor. Bizim için Samandağ’daki bitkileri işlemek önemli ve değerlidir. Bizler yurtdışından bitki getirip karışım yapmak yerine burada yetişen veya hak ettiği değeri görmeyen bitkileri işlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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