Mutfakta yemek hazırlarken çoğu zaman çöpe atılan patates kabukları, farklı bir amaçla yeniden değerlendirilebiliyor. Son dönemde dikkat çeken ev temizliği yöntemlerinden biri de patates kabuklarını karbonatla blenderdan geçirerek macun kıvamında bir karışım hazırlamak.

Karbonatın kirleri çözmeye yardımcı olan özellikleri ile patates kabuklarının içerdiği nişastadan yararlanan bu karışım, bazı mutfak eşyalarının ve ev yüzeylerinin temizliğinde alternatif olarak kullanılabiliyor.

PATATES KABUĞU VE KARBONAT KARIŞIMI

Patates kabukları, az miktarda su ve karbonatla birleştirildiğinde temizlik amacıyla kullanılabilecek macun kıvamında bir karışım oluşturuyor.

Karbonat, alkali yapısı ve hafif aşındırıcı özelliği sayesinde bazı yüzeylerdeki yağlı kirlerin ve yapışmış kalıntıların gevşemesine yardımcı oluyor. Patates kabukları ise karışıma nişasta kazandırıyor.

Bu yöntem özellikle mutfakta biriken yüzey kirlerini temizlemek ve yemek kalıntılarını çıkarmayı kolaylaştırmak amacıyla tercih ediliyor. Ancak bu karışımın geleneksel temizlik ürünlerinden daha etkili olduğunu gösteren yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.

HANGİ YÜZEYLERDE KULLANILIR?

Patates kabuğu ve karbonat karışımı, öncelikle dayanıklı ve yıkanabilir yüzeylerde denenebiliyor. Uygulamadan önce yüzeyin görünmeyen küçük bir bölümünde test yapılması öneriliyor.

Karışımın kullanılabileceği alanlar şöyle sıralanıyor:

Mutfak gereçleri: Yüzeyde biriken kirlerin ve kalıntıların gevşetilmesine yardımcı olabilir.

Fırın tepsileri ve pişirme kapları: Malzemenin karbonatla temizliğe uygun olması koşuluyla yapışmış yemek kalıntılarının çıkarılmasında kullanılabilir.

Paslanmaz çelik yüzeyler: Sert ovma araçları kullanılmadan ve nazikçe uygulandığında yüzey temizliğine yardımcı olabilir.

Fayans ve seramikler: Yüzeydeki bazı lekelerin temizlenmesini kolaylaştırabilir.

BU YÜZEYLERDE KULLANIRKEN DİKKAT!

Her yüzey bu karışımla temizlenmeye uygun değil. Özellikle mermer, doğal taş, hassas alüminyum ve boyalı yüzeylerde kullanılması önerilmiyor. Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı, hassas malzemelerde çizilmelere veya yüzey hasarına neden olabilir.

Bu nedenle uygulama öncesinde üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek ve küçük bir alanda deneme yapmak önem taşıyor.

ADIM ADIM PATATES KABUĞU VE KARBONAT MACUNU HAZIRLAMA

Evde bu karışımı hazırlamak için patates kabukları, bir miktar su ve karbonat yeterli oluyor.

Kabukları yıkayın: Patates kabuklarının üzerindeki toprak ve kirleri iyice temizleyin.

Blendera alın: Kabukları az miktarda suyla birlikte blendera koyun.

Karıştırın: Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin.

Karbonat ekleyin: Karışıma karbonat ilave ederek macun kıvamına gelmesini sağlayın.

Yüzeye uygulayın: Temizlenecek alana az miktarda sürün ve sünger ya da bezle nazikçe ovalayın.

Durulayın: Temizlik sonrasında yüzeyi suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.