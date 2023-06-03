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  4. 100’den fazla arının aynı anda saldırdığı 81 yaşındaki adam canını zor kurtardı! 3 saat boyunca mücadele etti... Kalçası kırılınca hastanelik oldu

100’den fazla arının aynı anda saldırdığı 81 yaşındaki adam canını zor kurtardı! 3 saat boyunca mücadele etti... Kalçası kırılınca hastanelik oldu

03.06.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki Carl Amos isimli bir adam aynı anda 100’den fazla bal arısının saldırısına uğradı. 3 saat boyunca arılardan kurtulmak için mücadele eden adam kaçmaya çalışırken ayağının takılması sonucunda yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Komşusunun ambulansa haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan adamın iyileştiği belirtildi.

100’den fazla arının aynı anda saldırdığı 81 yaşındaki adam canını zor kurtardı! 3 saat boyunca mücadele etti... Kalçası kırılınca hastanelik oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki Carl Amos isimli bir adam Mayville bölgesindeki evinin bahçesinde çimleri biçtiği sırada 100’den fazla bal arısının saldırısına uğradı. Arıların aynı anda saldırarak etrafını kuşatması üzerine büyük bir panik yaşayan adam elleriyle kendisini korumaya çalıştığını anlattı. Fox News’te yer alan habere göre, arılardan kaçmaya çalıştığı sırada ayağı bahçedeki toprağa takılarak düşen adamın kalça kemiği kırıldı. Komşusunun ambulansa haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Amos’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Fox News’e konuşan Oklahomanlı adam, “Saçlarımın, kulaklarımın hatta burnumun içine bile girdiler. Ağzımı kapalı tutmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Onları elimle itip ezdim. Kulağımdan ve burnumdan elimin yardımıyla çıkarttım. Koşmaya başladım. O anda kendimi bir anda yerde buldum. Sonumun geldiğini düşünmüştüm” dedi.

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Yerde yattığı sırada komşusu adamın durumunu fark ederek ambulansa haber verdi. Acil servise kaldırılan Amos’un vücudundan tüm arı iğneleri özel bir tedaviyle çıkartıldı. 81 yaşındaki adam daha sonrasında kalça ameliyatı için özel bir bölüme alındı. Tedavisi devam eden adamın sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

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