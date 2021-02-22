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100 liralık tasmayı çalmak isteyen hırsız bin 500 liralık camı kırdı

22.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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100 liralık tasmayı çalmak isteyen hırsız bin 500 liralık camı kırdı

Samsun’da kimliği belirsiz hırsız petshoptan 1 adet 100 liralık köpek tasması çalmak için bin 500 lira değerindeki vitrin camını kırdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 100 Yıl Bulvarı Anneler Parkı yanındaki Nazmiye Durukan’a ait petshop dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız kapı camı kenarında asılı bulunan 100 lira değerindeki 1 adet köpek tasmasını çalmak için bin 500 lira değerindeki kapı camını kırdı. Ancak içeri girmeyi başaramayan hırsız kapının altındaki boşluktan uzattığı ağaç dalı parçası yardımıyla tasmaları bulunduğu yerden düşürüp almayı başardı. Tanesi 15 lira olan 5 adet tasmayı beğenmeyip iş yerinin önünde bırakan hırsız, 1 adet 100 lira değerindeki tasmayı alıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Nazmiye Durukan’ın oğlu Kaan Durukan hırsızlık olayının fark edince polise şikayette bulundu. Kaan Durukan, " Hırsız 1 adet 100 liralık köpek tasması çalmış. Diğer ucuz tasmaları beğenmeyip dışarıda bırakmış. 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı. Camı kırmayıp çalmayıp isteseydi verirdim. Hırsızın polis tarafından bulunmasına istiyorum" dedi.

(İHA)

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