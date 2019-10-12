"100 yıllık hesapları dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin ortaya koymak istediği, planladığı, programladığı o süreci tamamen akamete uğratmak noktasında sadece 3, 5, 10 yıllık değil belki 50, 100 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dağ, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen "Üniversiteli AK Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bir süredir kritik süreçlerden geçtiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla başlayan tarihi hamlelerin devam ettiğini anlatan Dağ, "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin ortaya koymak istediği, planladığı, programladığı o süreci tamamen akamete uğratmak noktasında sadece 3, 5, 10 yıllık değil belki 50, 100 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi bu operasyonda da başarılı bir netice hem ülkemiz hem silahlı kuvvetlerimiz elde edeceklerdir." diye konuştu.