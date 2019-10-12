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"100 yıllık hesapları dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin ortaya koymak istediği, planladığı, programladığı o süreci tamamen akamete uğratmak noktasında sadece 3, 5, 10 yıllık değil belki 50, 100 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin ortaya koymak istediği, planladığı, programladığı o süreci tamamen akamete uğratmak noktasında sadece 3, 5, 10 yıllık değil belki 50, 100 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dağ, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen "Üniversiteli AK Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bir süredir kritik süreçlerden geçtiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla başlayan tarihi hamlelerin devam ettiğini anlatan Dağ, "Barış Pınarı Operasyonu ile birilerinin ortaya koymak istediği, planladığı, programladığı o süreci tamamen akamete uğratmak noktasında sadece 3, 5, 10 yıllık değil belki 50, 100 yıllık tarihsel hesapları da dağıtacak bir operasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi bu operasyonda da başarılı bir netice hem ülkemiz hem silahlı kuvvetlerimiz elde edeceklerdir." diye konuştu.

- "Toplumdaki katmanlar böyle dönemlerde kendilerini gösteriyorlar"

İmtihan dönemleri olmadığı zamanlarda insanları veya toplumdaki katmanları anlamanın çok mümkün olmadığını belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Bu toplumdaki katmanlar böyle dönemlerde kendilerini gösteriyorlar. Kimin neye hizmet ettiğini veya zihinlerin arka planlarında neler olduğunu aslında böyle zamanlarda görüyorsunuz. Çünkü ilişkiler böyle zamanlarda ortaya çıkıyor.

Barıştan bahsettiğinizde zaten çoğunluk bunu ister. Ama bizzat gözünüzün önünde yaşadığınız hadiselerden sonra birileri oradaki durumu çok da iyi bilmesine rağmen bugün bu kelimeyi kullandığında demek ki bir yerde bunlar bir buluşma içerisinde oluyorlar. Açıkçası ne zaman bu şekilde bir hadise ortaya çıksa bu hadisede belli bir zihin yapısında olan insanlar o zihin yapısının etrafında bir buluşma noktasında oluyorlar."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ izmir İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı

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