HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 104. ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EGM.GOV.TR: 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Gözler EGM'de!

104. ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EGM.GOV.TR: 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Gözler EGM'de!

14.09.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacak. 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, EGM'nin isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sonuçları öğrenebilecekler. Peki, 104. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Gözler, egm.gov.tr 104. ÖGG sınav sonuçları ekranına çevrildi.

104. ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EGM.GOV.TR: 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Gözler EGM'de!

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 26 Ağustos'ta EGM tarafından gerçekleştirilen 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavına giren kişilerin merakla beklediği açıklama yarın (15 Eylül 2023 Cuma) yapılacak. Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları EGM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte konuya ilkişkin detaylar ile egm.gov.tr 104. ÖGG sınav sonuçları ekranı...

ogg

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

ÖGG sınav sonuçları tarih bilgisi EGM tarafından paylaşıldı.

  1. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

öh

104. ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.

44

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Altın bozdurmak istediğini söyledi! O kelimeyi duyunca anında kaçtıAltın bozdurmak istediğini söyledi! O kelimeyi duyunca anında kaçtı
CHP'de adaylık için Örsan Öymen sürprizi!CHP'de adaylık için Örsan Öymen sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
egm ögg sınav sonuçları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.