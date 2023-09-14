104. ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EGM.GOV.TR: 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Gözler EGM'de!

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 26 Ağustos'ta EGM tarafından gerçekleştirilen 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavına giren kişilerin merakla beklediği açıklama yarın (15 Eylül 2023 Cuma) yapılacak. Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları EGM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte konuya ilkişkin detaylar ile egm.gov.tr 104. ÖGG sınav sonuçları ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

ÖGG sınav sonuçları tarih bilgisi EGM tarafından paylaşıldı.

dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

104. ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.