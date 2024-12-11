KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. 105 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bunu her sabah mutlaka yapıyor

105 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bunu her sabah mutlaka yapıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.12.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay 105. yaş gününü kutlayan Daisy Taylor isimli bir kadın, uzun bir yaşamın ve parlak bir zekanın sırrını iki şeye borçlu olduğu söyledi. Bunların birçok sağlık uzmanının iddia ettiğinden daha basit olduğunu öne süren kadın, "Bu kadar uzun yaşayacağımı asla tahmin etmezdim" diyor.

105 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bunu her sabah mutlaka yapıyor

1919 yılında Londra'da doğan 25 torun sahibi Daisy Taylor, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının yoga yapmak olduğunu açıkladı.

Ekran görüntüsü 2024-12-11 145521

Bayan Taylor en sevdiği yoga pozunun kollarını başının üzerine kaldırıp hafifçe bir yandan bir yana salladığı ayakta yarım ay pozu olduğunu söyledi.

Zihnini dinç tutmasını da yogaya borçlu olduğunu söyleyen kadın, "İnsanları seviyorum ve daha uzun yaşamayı seviyorum" diyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-11 145535

Her zaman hayatı ve aktif olmayı seven Taylor, bir diğer sırrının ise her gün uyandığında eğlenmek olduğunu söylüyor.

Sahip olduğu hayatın kıymetini bilen 105 yaşındaki kadın, "Kesinlikle hayatımdan zevk alıyorum çünkü şu anda güzel bir hayat var" dedi.

YOGA YAPMANIN FAYDALARI NELER?

iStock-1254996135

Düzenli olarak yapıldığında ve hayatın bir parçası olarak benimsendiğinde kişiyi oldukça huzura kavuşturan yoga, bazı duruş ve nefes çalışmaları ile fiziksel rahatlama sağlar.

yoga meditasyon

Yogada yapılan nefes kontrolü sağlık açısından faydalıdır. Sosyal anlamda pozitif enerji veren yoga, yaşam kalitenizi artırır. Yoga, fiziksel faydanın yanı sıra ruhsal fayda da sağlar.

Anahtar Kelimeler:
uzun yaşama Uzun yaşamın sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.