105 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bunu her sabah mutlaka yapıyor

1919 yılında Londra'da doğan 25 torun sahibi Daisy Taylor, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının yoga yapmak olduğunu açıkladı.

Bayan Taylor en sevdiği yoga pozunun kollarını başının üzerine kaldırıp hafifçe bir yandan bir yana salladığı ayakta yarım ay pozu olduğunu söyledi.

Zihnini dinç tutmasını da yogaya borçlu olduğunu söyleyen kadın, "İnsanları seviyorum ve daha uzun yaşamayı seviyorum" diyor.

Her zaman hayatı ve aktif olmayı seven Taylor, bir diğer sırrının ise her gün uyandığında eğlenmek olduğunu söylüyor.

Sahip olduğu hayatın kıymetini bilen 105 yaşındaki kadın, "Kesinlikle hayatımdan zevk alıyorum çünkü şu anda güzel bir hayat var" dedi.

YOGA YAPMANIN FAYDALARI NELER?

Düzenli olarak yapıldığında ve hayatın bir parçası olarak benimsendiğinde kişiyi oldukça huzura kavuşturan yoga, bazı duruş ve nefes çalışmaları ile fiziksel rahatlama sağlar.

Yogada yapılan nefes kontrolü sağlık açısından faydalıdır. Sosyal anlamda pozitif enerji veren yoga, yaşam kalitenizi artırır. Yoga, fiziksel faydanın yanı sıra ruhsal fayda da sağlar.