108 kadın meme kanserine dikkat çekmek için poz verdi

Projeye, Avustralya, Kenya, Güney Amerika, İspanya, Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan katılan kadınlar eşsiz projede yer almaktan 'savaş izlerini' göstermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar.

Proje hakkında konuşan Kym, şunları söyledi: ''Bütün kadınları bulmamız 13 ay aldı. Çok zor bir iş değildi ama hikayeleri bizi derinden etkiledi. Hiçbirinin yüzünü göstermedik ve isimlerini açıklamadık. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Ses getiren bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ancak meme kanseri ve bütün kanserler konusunda bilinç oldukça önemli. Bu yüzden projeyi daha da büyütmeyi düşünüyoruz.''