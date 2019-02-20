108 kadın meme kanserine dikkat çekmek için poz verdi

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan Kym ve eşi Tonya Illman 'göğüs kutlaması' adını verdikleri bir projeyle 108 kadının fotoğrafını çekti.
Projeye 100'den fazla kadın katıldı
Çift şimdi daha çok kadının hikayesini dinlemek 108 kadınının daha fotoğrafını çekmek istiyor.
Projeye, Avustralya, Kenya, Güney Amerika, İspanya, Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan katılan kadınlar eşsiz projede yer almaktan 'savaş izlerini' göstermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar.
Proje hakkında konuşan Kym, şunları söyledi: ''Bütün kadınları bulmamız 13 ay aldı. Çok zor bir iş değildi ama hikayeleri bizi derinden etkiledi. Hiçbirinin yüzünü göstermedik ve isimlerini açıklamadık. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Ses getiren bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ancak meme kanseri ve bütün kanserler konusunda bilinç oldukça önemli. Bu yüzden projeyi daha da büyütmeyi düşünüyoruz.''
Proje şimdi 2019'daki gerçekleşecek olan galerilerde ve sergilerde gösterilecek ve Kanser Konseyi bu görüntüyü meme kanseri bilinçlendirme programında kullanacak.
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