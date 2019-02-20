KADIN

108 kadın meme kanserine dikkat çekmek için poz verdi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kym ve karısı Tonya, 108 kadının göğsünü içeren bir sanat eserine imza attı. Dünyanın dört bir yanından 18 ila 88 yaşları arasında kadınların fotoğraflarını çeken çift, amaçlarının meme kanseri konusunda bilinçlendirme kazandırmak olduğunu söylüyor. Fotoğrafta yer alanlar da meme kanserini zaferle atlatmış kadınlar.

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan Kym ve eşi Tonya Illman 'göğüs kutlaması' adını verdikleri bir projeyle 108 kadının fotoğrafını çekti.

Projeye 100'den fazla kadın katıldı

Çift şimdi daha çok kadının hikayesini dinlemek 108 kadınının daha fotoğrafını çekmek istiyor.
Projeye, Avustralya, Kenya, Güney Amerika, İspanya, Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan katılan kadınlar eşsiz projede yer almaktan 'savaş izlerini' göstermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar.
Proje hakkında konuşan Kym, şunları söyledi: ''Bütün kadınları bulmamız 13 ay aldı. Çok zor bir iş değildi ama hikayeleri bizi derinden etkiledi. Hiçbirinin yüzünü göstermedik ve isimlerini açıklamadık. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Ses getiren bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ancak meme kanseri ve bütün kanserler konusunda bilinç oldukça önemli. Bu yüzden projeyi daha da büyütmeyi düşünüyoruz.''
Proje şimdi 2019'daki gerçekleşecek olan galerilerde ve sergilerde gösterilecek ve Kanser Konseyi bu görüntüyü meme kanseri bilinçlendirme programında kullanacak.
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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri meme kanseri farkındalık

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