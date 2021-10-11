11 Ekim günlük burç yorumları! Panik içerisinde olabilirsiniz

İkizler burcunun sosyal ilişkileri gün içerisinde ön planda olacak. Akrep burcunda ise finansal konularda bereketin artabileceği bir gün.İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde yarım kalan konuşmalarınızı gerçekleştirebilir, başvurular ve yasal süreçlerle ilgilenebilirsiniz. Açık sözlü tavrınız öne çıkarken, düşünmeden konuşmaya da açıksınız. Hız ve hareket ön planda.

BOĞA

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde iş hayatında ve güne dair planlarınızda aksamalar, plan değişiklikleri olabilir. Yarım kalmış işlerinizi derleyip toparlamak için oldukça doğru bir gün. Enerjiniz ve motivasyonunuz daha hızlı yükselebilir, düşebilir.

İKİZLER

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz, insanlar ve sosyal çevre ön planda olacaktır. Karşınızdaki insanlara karşı daha hassas olabilir, ilişkilerinize önem verebilirsiniz. Bazı ilişkilerde heyecan duygusu önem kazanabilir ve belirleyici olabilir.

YENGEÇ

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde iş hayatında ve ilişkilerinde anlık planlarla ilerlenebilir, planlı durumlarda ise değişiklikler gündeme gelebilir. Yeni işler ve yeni başlangıçlar yerine yarım kalan işleri toparlama vakti.

ASLAN

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde kendi mutluluğunuza odaklanabilir, aşk ilişkilerinde bazılarınız sıkılganlık yaşarken bazılarınız heyecan arayışına girerek daha flörtöz olabilir. Kendinize yatırım yapmak isteyeceğiniz bir gün.

BAŞAK

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde panik ve koşturmaca içerisinde olabilir, yaşam alanınızdaki dağınıklıkları düzene sokmakla ilgilenebilirsiniz. Yasal ve resmi işlemler, yolculuklar gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde hızlı karar değiştirebilir, şartlara göre hareket edebilirsiniz. Kardeşlerinizle ve akrabalarınızla bir yardımlaşma veya iş birliği içine girebilirsiniz. Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.

AKREP

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde yetenekleriniz, zekanız ve bilgi birikiminiz sayesinde iş hayatında önemli bir başarı elde edebilir, bir şans yakalayabilirsiniz. Finansal konularda bereketin artabileceği, ummadık şansların gelebileceği bir gün.

YAY

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde daha bağımsız ve özgür hareket edebilir, bireyselliğinize önem verebilir, kendi inançlarınız ve değerleriniz doğrultusunda hakkınızı savunabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili görüşmeler, planlar gündemde olabilir.

OĞLAK

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde elinizde olmayan durumlarla karşı karşıya olabilirsiniz. Önemli işlerinizi başlatmak için bir sonraki günü bekleyin. Akışa güvenmek, inançlar ve dua hali yaşamdan şans ve fırsatlarla karşılaşmanıza aracı olabilir.

KOVA

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde planlarınız ve hedefleriniz değişebilir. Arkadaşlarınızla spontane planlar yapabilirsiniz. Etkinlikler, davetler gündeme gelebilir. İlişkilerde değerler, doğrular ayrılabilir. Fikir ayrılıklarına karşı esnek olun.

BALIK

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ebeveynlerin ve kendinizin sağlığıyla ilgili destekler alabilirsiniz. Anlayış görme, anlaşılma isteğiniz artabilir. Aşırıya kaçan her duygu ve fikir görünmez bir hataya götürebilir. Saf niyetler ise şansı önünüze getirebilir.



