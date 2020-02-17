HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı

11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Konya merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 'mahrem imamların' verdikleri ifadeler doğrultusunda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faliyet gösterdikleri öne sürülen, 12'si muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen askeri personel, 2'si sivil mahrem abi olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, 9 şüpheliyi yakalamak için operasyonu sürdürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
6 metreyi geçti6 metreyi geçti
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 TL'ye 5 adet pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Bursa'da off road magandaları tarlaya zarar verdi

Sabah tarlasına gidince hayatının şokunu yaşadı

'Telefon dolandırıcılığı örgütlü suça girmeli' çağrısı

'Telefon dolandırıcılığı örgütlü suça girmeli' çağrısı

Avcılar'da sopalı, sandalyeli kavga!

Mahalle savaş alanına döndü! Sopalı, sandalyeli kavga

Otobanda 4 motosikletlinin ölüm yarışı

Otobanda ölüm yarışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.