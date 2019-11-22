11 işçinin hayatını kaybettiği davada, bilirkişi 5 kişiyi kusurlu buldu

OLAY GÜNÜ ANLATILDI Raporda, Esenyurt'taki bir AVM inşaatında 12 Mart 2012'de saat 21.00 sıralarında kurulan çadırlarda kalan işçilerin istirahat halindeyken elektrik tesisatı kablolarının kısa devre yapması neticesinde kıvılcımların oluştuğu ve bu kıvılcımların çadırların giriş kapısının önünde bulunan istiflenmiş sünger yataklarına sıçradığı ifade edildi. Yatakların alev alması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangın sonucu işçilerin, çadırın girişine konulan yataklar sebebiyle dışarı çıkamadığı ve acil çıkış kapısının olmaması sebebiyle de 11 işçinin çadırın içinde kalarak yangın ve zehirli gazlar sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Halil YILMAZ / İstanbul, DHA Yargıtayın bozma kararının ardından Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin hazırlanan ve duruşmada okunan bilirkişi raporunda; 11 işçinin kusuru bulunmazken, 5 kişi ise tali kusurlu bulundu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın bugünkü duruşmasına 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı celse arasında, olaya ilişkin aldırılan bilirkişi raporunun geldiğini söyledi.

5 KİŞİ TALİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, asıl işveren ile danışman firma arasında bahsi geçen proje koordinatörünün atanamaması sebebiyle, asıl işveren firmanın iş güvenliği konusunda görev yapıp tespit edilemeyen yetkili kişi veya kişilerin birince dereceden tali kusurlu olduğu söylendi.

Alt yüklenici olan inşaat firmasında şantiye görevlisi olarak çalışan H.T. ile danışmanlık firmasının temsil yetkilisi H. M.'nin ikinci dereceden tali kusurlu olduğu raporda ifade edildi. Danışmanlık firmasının personeli olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı N.Ş.T.'nin da birinci dereceden tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

İnşaat şirketinin hissedarı M.A. ile şirketin ortağı A.A.'nın birinci dereceden tali kusurlu olduğu belirtildi.

İŞÇİLERİN KUSURU YOK

Maktul 11 işçinin yangın olayının çıkmasında alabilecekleri bir iş güvenliği tedbirinin olmadığı belirtilen raporda, bir suç ve kusuru olmadığı belirtildi. Adları geçen diğer 5 sorumluya da suç ve kusur isnat edilemeyeceği de tespit edildi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıkladı. Heyet, M.A. ve A.A. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar veren mahkeme, taraf avukatlarının beyanda bulunması davayı için erteledi.