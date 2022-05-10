HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı?

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı?

10.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD'li film, televizyon ve seslendirme sanatçısı Thomas Roy ile eşi Ruth Roy tarafından ortaya atılan bu gün ismi nedeniyle internette araştırılıyor. Peki 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı? İşte konuya ilişkin detaylar...

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı?

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü ve bu günün nasıl ortaya çıktığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Thomas Roy - Judith Roy çiftinin sağlık beslenmenin trende dönüşmesine tepki olarak güne böyle bir isim verdikleri biliniyor. Vatandaşlar, 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair bilgiler haberimizde...

11 MAYIS İSTEDİĞİNİ YEME GÜNÜ NEDİR?

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü; Night Catches Us, Home, Twelve Monkeys gibi filmlerle bilinen ABD'li ünlü aktör Thomas Roy ve eşi Judith Roy tarafından ortaya atıldı.

11 MAYIS İSTEDİĞİNİ YEME NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çift, sağlık beslenmenin trende dönüşmesine tepki göstererek 11 Mayıs'ı İstediğini Yeme Günü olarak belirledi. Thomas Roy ve eşi Ruth Roy, duyanları gülümseten bu günde herkesin yemenin tadını çıkarmasını amaçlıyor.

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı?

THOMAS ROY KİMDİR?

Thomas Roy, Amerikalı film, televizyon ve seslendirme sanatçısıdır.

Thomas Roy, 30 Kasım 1944 yılında Philadelphia, Pensilvanya, ABD'de dünyaya geldi.

Roy oyunculuk kariyeri için Pennsylvania'dan New York'a taşınmıştır.

12 Maymun gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettieren Roy, seslendirme ve radyo oyunculuğu da yapmıştır. Thomas Roy, Ruth Roy ile evlenmiştir.

Thomas Roy'un; Jill Roy-Hill, Melissa Roy Monti, Michael Thomas Roy adında 3 çocuğu vardır.

Thomas Roy'un oynadığı filmler:

1995 12 Monkeys
2008 The Answer Man
2010 Night Catches Us

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 bin lirayı AVM'de çaldırmak korkusuyla arabada bırakmış100 bin lirayı AVM'de çaldırmak korkusuyla arabada bırakmış
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.