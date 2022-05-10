11 Mayıs İstediğini Yeme Günü ve bu günün nasıl ortaya çıktığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Thomas Roy - Judith Roy çiftinin sağlık beslenmenin trende dönüşmesine tepki olarak güne böyle bir isim verdikleri biliniyor. Vatandaşlar, 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nedir? 11 Mayıs İstediğini Yeme Günü nasıl ortaya çıktı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair bilgiler haberimizde...

11 MAYIS İSTEDİĞİNİ YEME GÜNÜ NEDİR?

11 Mayıs İstediğini Yeme Günü; Night Catches Us, Home, Twelve Monkeys gibi filmlerle bilinen ABD'li ünlü aktör Thomas Roy ve eşi Judith Roy tarafından ortaya atıldı.

11 MAYIS İSTEDİĞİNİ YEME NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çift, sağlık beslenmenin trende dönüşmesine tepki göstererek 11 Mayıs'ı İstediğini Yeme Günü olarak belirledi. Thomas Roy ve eşi Ruth Roy, duyanları gülümseten bu günde herkesin yemenin tadını çıkarmasını amaçlıyor.

THOMAS ROY KİMDİR?

Thomas Roy, Amerikalı film, televizyon ve seslendirme sanatçısıdır.

Thomas Roy, 30 Kasım 1944 yılında Philadelphia, Pensilvanya, ABD'de dünyaya geldi.

Roy oyunculuk kariyeri için Pennsylvania'dan New York'a taşınmıştır.

12 Maymun gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettieren Roy, seslendirme ve radyo oyunculuğu da yapmıştır. Thomas Roy, Ruth Roy ile evlenmiştir.

Thomas Roy'un; Jill Roy-Hill, Melissa Roy Monti, Michael Thomas Roy adında 3 çocuğu vardır.

Thomas Roy'un oynadığı filmler:

1995 12 Monkeys

2008 The Answer Man

2010 Night Catches Us

