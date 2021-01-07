11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 11?

Araç plakası, aracın sorumlusunun kim olduğundan hangi ile kayıtlı bulunduğuna ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığına kadar çeşitli bilgilere ulaşılabilmesini sağlayan bir çeşit kod sistemidir. Plaka kodunu kullanarak yetkili birimler bu tür bilgilere erişim sağlayabilir. Bu nedenle, aracın ön ve arkasında açık bir biçimde görülebilecek şekilde konumlandırılan plaka kodlarının herhangi bir nesne tarafından engellenmemesi son derece önemlidir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları, 67 numaralı plakaya kadar illerin alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir. Ancak 67 numaralı plakadan sonra sıralamayı belirleyen nokta, illerin il statüsü kazandığı tarihtir. Yazımızın devamını inceleyerek "11 plakası hangi il için kullanılır? 11 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

11 Nerenin Plakası?

11 plaka imi, Bilecik ilinin plakasıdır. Trafikte 11 araç plakası taşıyan bir taşıtla karşılaştığınızda Bilecik'e kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. 11 araç plakası Bilecik iline ait bir plaka kodudur. Bilecik'ten bir önceki plaka numarası olan 10 Balıkesir, bir sonraki plaka numarası olan 12 ise Bingöl illerinin plaka kodudur. İl plaka kodlarının yanı sıra plaka tabelası üzerinde bulunan harfler de aracın hangi ilçe üzerine kayıtlı olduğunu gösterir. Bilecik iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.