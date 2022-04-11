"11 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?", "On Numara çekiliş sonucu nereden sorgulanıyor?" soruları şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Nisan On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. On Numara çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



