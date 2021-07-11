11 Temmuz günlük burç yorumları: Kalp kırıklıklarını geride bırakma zamanı!

11 Temmuz günü Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Günlük burç yorumları ise ayın hareketlerine göre şekilleniyor. Haftanın son gününde özellikle aşk hayatına takılı kalmaktansa, daha geleceğe yönelik planlar yapmak size iyi gelebilir. Yaşanılan kalp kırıklarını geride bırakarak ilerleyebilirsiniz. 11 Temmuz günlük burç yorumları, kişilere yaşanılan kötü olayları geride bırakarak, ileriye yönelik adımlar atmanın gerekliliğini hatırlatıyor.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınız arasında denge kurabilir ve günü sevdiklerinizle vakit geçirmeye ayırabilirsiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinizde akıl ve duygu arasında kaldığınız bir durum yaşayabilirsiniz. Güven duyduğunuz ilişkiler sizin için önem kazanabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayatınızda ne istediğinize, neyi hedeflediğinize daha fazla odaklanacaksınız. İlişkilerde resmi kararlar ve yaşam düzeninde değişikliklere dair düşünceler, planlamalar bugün gündeme gelebilir. Evlilik ve boşanma, taşınma gibi gündem başlıkları sizler için çalışabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zihniniz daha dolu olabilir. Yaşamınızın temel taşlarıyla ilgili konularda sıkışmış veya seçenekler arasında kalmış hissedebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde stresli bir işi tamamlayabilir veya karmaşık bir konudaki doğru kararı sezgilerinizle bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularla ilgilenebilir, hedeflerinize ulaşmayı ve isteklerinizin gerçekleşmesini daha çok önemseyebilir, karmaşık konularda daha hırslı, zaman zamansa takıntılı olabilirsiniz. Önemli kararlar almak için bugün aceleci olmayın.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde şartları zorlamaktan ve inatlaşmalar, meydan okumalar yaratmaktan kaçınmalısınız. Hayatınızdaki bazı insanlarla farklı hedef ve beklentilerde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bir sonraki gün orta yolu bulabilir ve çözüm sağlayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatı, sorumluluklar, sağlıkla ilgili düzenlemeler gündeminizde olabilir. Yapılacak işlerle meşgul olabilir veya sevdikleriniz, çocuklarınız için daha çok çabalayabilirsiniz. Spiritüel konular ilginizi çekebilir. İnanç ve motivasyon ise gün boyu sizi koruyacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız ön planda olacaktır. Sosyal ve hareketli bir gün geçirebilir, sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde ise akılcı davranmanız gereken, sorumluluk veya kararlılık isteyen bir durum gündeme gelebilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde uzun vadeli konuşmalar veya kararlar gündeme gelebilir. İç dünyanızda bazı uzun vadeli ilişkilerinizi gözden geçirebilir ve bir karar almak, netleşerek rahatlamak isteyebilirsiniz. Evinizle ve yaşam alanınızın düzeniyle ilgilenebilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün planlarınız değişebilir, mecburi veya zorunlu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ulaşım aksaklıklarına karşı dikkat etmeli ve alternatif planlarla ilerlemelisiniz. Spiritüel konularla ilgilenebilir, geleceğinizi daha fazla merak edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularla ilgilenebilir ve harcamalar yapabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde stresli bir durum karşınıza gelebilir. Kontrollü davranmanız ve saklı duygularınızı dile getirmeniz gereken durumlar olabilir. Sizi strese sokan durumlar içinde kalmayın.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde daha akılcı davranmak isteyebilir ve bazı kişilere karşı mesafeli davranabilir, bazı ilişkilerde sorumluluk duygusuyla hareket edebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerden ise açık sözlü davranışlar görebilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün akıl ve duyguların çatıştığı durumlar içinde kaldığınızı hissedebilirsiniz. Anlık gelişen duygularla hareket etme isteğiniz artabilir. Beslenme düzeninize özen gösterin ve kendinize dinlenmek, rahatlamak için vakit ayırın. Bugün karşınıza gelen bazı olaylar kadersel olabilir.



