Kilo vermek için mide ameliyatı oldu: Operasyondan sonra 32 kilo aldı

İngiltere'de yaşayan Maz Wilkinson, 2013 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ameliyat öncesinde yaklaşık 136 kilo olan Wilkinson, sonrasında yaklaşık 57 kiloya kadar düştü.

Ancak yıllar içinde eski yeme alışkanlıklarına geri dönmeye başladı. Verdiği kiloların yaklaşık 32 kilosunu yeniden alınca kilo vermek için tekrar destek almaya karar verdi.

Mayıs 2024'te bir zayıflama grubuna katılan Wilkinson, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye başladı.

"AMELİYAT HER ŞEYİ ÇÖZMÜYOR"

Wilkinson, kilo verme ameliyatlarının her şeyi bir anda değiştirdiği düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi.

Ameliyatın kendisine ciddi miktarda kilo vermesinde yardımcı olduğunu ancak yeme alışkanlıklarını ve yemekle olan ilişkisini değiştirmediğini belirten Wilkinson, yeniden kilo almaya başlayınca kontrolü kaybettiğini fark ettiğini anlattı.

Bu süreçte özellikle gün boyunca sürekli küçük atıştırmalar yaptığını, yoğun olduğu zamanlarda hazır yiyeceklere yöneldiğini ve öğünlerini planlamadığını fark etti.

BESLENME DÜZENİNİ DEĞİŞTİRDİ

Wilkinson, daha sonra öğünlerini önceden planlamaya ve daha fazla meyve ve sebze tüketmeye başladı. Evde daha fazla yemek hazırladığını söyleyen 41 yaşındaki kadın, mide ameliyatı nedeniyle küçük porsiyonlar tükettiğini ancak öğünlerinin besleyici olmasına dikkat ettiğini belirtti.

Ailesinin de tüketebileceği yemekleri tercih eden Wilkinson'ın favorileri arasında ev yapımı köri, chili, hamburger ve fırında patates bulunuyor.

KIZIYLA BİRLİKTE EGZERSİZ YAPIYOR

Beslenmenin yanı sıra hareket etmeye de başlayan Wilkinson, kızı Isabella-Maria ile birlikte evde 20 dakikalık egzersiz videoları yapıyor.

Anne-kız, videoları televizyona yansıtarak birlikte egzersiz yapıyor. Wilkinson ayrıca köpeği Teddy ile yürüyüşe çıkıyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 9 kilo daha veren Wilkinson, 6 kilo daha vererek 76 kiloya ulaşmayı hedefliyor.