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11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

05.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın efsaneleşen CEO'su Steve Jobs, 11 yıl önce bugün 56 yaşındayken hayatını kaybetti. Steve Jobs, Apple'ın kurucularındandı. Jobs, ölümünden önceki son birkaç yılda pankreas kanserine bağlı komplikasyonlarla mücadele ediyordu.

11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

Steve Jobs Apple'ın en önemli isimlerinden biri ve şirketin efsane CEO'su olarak anılmakta. ilk iPhone'u sahneye çıkartan isim olan Jobs, 11 yıl önce bugün vefat etti.

Steve Jobs

TIM COOK'TAN STEVE JOBS PAYLAŞIMI

Apple'ın halihazırda CEO'su olan Tim Cook, Twitter hesabından Jobs'un vefatının 11. yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. Cook, paylaşımında "Steve hepimize harika bir fikrin gerçekten dünyayı değiştirebileceğini tekrar tekrar gösterdi. Onu bugün ve her zaman anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Apple, geçen yıl vefatının 10. yılında Jobs'u anmak için bir kısa film paylaşmıştı.

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Apple Steve Jobs
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