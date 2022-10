11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

Steve Jobs Apple'ın en önemli isimlerinden biri ve şirketin efsane CEO'su olarak anılmakta. ilk iPhone'u sahneye çıkartan isim olan Jobs, 11 yıl önce bugün vefat etti.

Apple'ın halihazırda CEO'su olan Tim Cook, Twitter hesabından Jobs'un vefatının 11. yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. Cook, paylaşımında "Steve hepimize harika bir fikrin gerçekten dünyayı değiştirebileceğini tekrar tekrar gösterdi. Onu bugün ve her zaman anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Steve showed us all, again and again, that a great idea really can change the world. Remembering him today and always. pic.twitter.com/LNPBYjOiLs