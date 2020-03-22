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112’yi arayıp maden suyu istedi

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Sivas’ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş, 112’yi arayarak maden suyu istedi.

Koronavirüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırınca Sivas’ın Tuzlugöl Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Ethem Koçak yasağa uyarak evinden dışarı çıkmadı. Evinde maden suyu biten Koçak, 112 Acil ihbar hattını arayarak maden suyu ihtiyacının karşılanmasını istedi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu eşi bir süredir İstanbul’da olduğu için yalnız kalan Koçak’ın evine bıraktılar.

'DIŞARI ÇIKMAYIN'

Ethem Koçak, 65 yaş üzeri kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz başka su içemiyoruz, maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112’yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yaşlı maden suyu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Senin maden suyuna başlarım terbiyesiz herif ne saygısız insansınız devletin polisini askerini ayakçı yaptınız bırakın polisimiz askerimiz kendi içini yapsın, hiçmi akraban torun tombalak yok isteseydin onlardan şimdi bende 67 yaşındayım arayım itfaiyeyi ekmekmi isteyim yangına kim gidecek olay olursa vukaa olursa oraya kim gidecek allah akıl fikir versin dün yüzüne tükürdüğünüz evlatlarımızı bugün ayakçı yaptınız kendinize
zıkkım iç diyesim geldi
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