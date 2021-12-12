12 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? MP TV Süper Loto canlı izle!

Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekiliş takvimine, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi'' adresinden ulaşabilirsiniz. İşte MP TV (Milli Piyango TV) Süper Loto canlı izleme linki!

12 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. Çekiliş sonuçlarına, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlemek için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayınız. Çekiliş 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



