12 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

12 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZININ DURAĞAN OLMASI SEVİNDİRİCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım."

Türkiye'de dün (11 Aralık) koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 106 olarak açıklanmıştı.





