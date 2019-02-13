12 bin kilometre uzakta Tayland'da Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

Biri Manisalı olan diğeri Almanya'da doğan Türk ortaklar, Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyarak, Tayland'ın Phuket Adası'nda 'Atatürk' konseptli iki restoran açtı.

Tayland'da Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

Ortakların 'KAtatürk' adını verdiği restoranlar, menüsünden iç mekan tasarımına kadar yurt dışında yaşayan Türkler ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Restoranlarda ayrıca Atatürk ve Türk kültürü yabancılara tanıtılıyor. Restoran çalışanlarının hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor.

Menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. Aynı konseptteki iki restoranı 2014 ve 2018 yıllarında açtıklarını belirten ortaklardan Tekin Selli, "Bulunduğumuz semtin adı Kata, bunu Atatürk ile birleştirip, 'KAtatürk' ismini oluşturduk. Bu isim, benim ve ortağım gibi hayatı boyunca Atatürk gibi düşünme felsefesini benimsemiş kişiler için mükemmel bir isimdi" dedi.

Restoranlarda ayrıca Atatürk ve Türk kültürü yabancılara tanıtılıyor. Restoran çalışanlarının hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor. Her kültürden insanı sevgi ile kucaklamak başarılı olmamızın en büyük nedenidir. Bu dostluk zinciri de her geçen gün büyüyor" diye konuştu.

'YAPMAK İSTEDİĞİM İŞ, TÜRK RESTORANIYDI' Tayland'da kendi işletmesini kurmaya 2014 yılında karar verdiğini belirten Selli, "Tayland, mutfak kültürü olarak bizim alışkanlıklarımızdan çok farklı ve dolayısıyla gelen Türk ve Avrupalı turistlerin bu ağız tadına alışmakta güçlük çektiğini, birçoğunun fast food tarzı yerlere mahkum olduğunu gözlemlediğimden bu sektöre yönelmem gerektiğini düşündüm. Orta boy bir mekan kiralayıp, tadilat ve dekorasyon işlerine başladım. Bu işler devam ederken bir taraftan da işletmeme isim arayışına başladım. Çevremdeki arkadaşlarımla konuşarak, araştırarak, uzun bir arayış sürecinden sonra aslında aradığım ismin karşımda durduğunu fark ettim. Yapmak istediğim iş bir Türk restoranıydı" dedi.