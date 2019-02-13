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12 bin kilometre uzakta Tayland'da Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Manisalı Ozan Gönlüpekaçık ile Almanya doğumlu Tekin Selli, Tayland'ın Phuket Adası'nda 'Atatürk' konseptli iki restoran açtı. 'KAtatürk' adı verilen restoranlarda, çalışanların hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor. Menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyan Türkler, milli gururu yurt dışında yaşatıyor. Tayland'a gittiklerinde 'KAtatürk' isimli restoranı gören Türkler ise duygulanıyor.

Biri Manisalı olan diğeri Almanya'da doğan Türk ortaklar, Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyarak, Tayland'ın Phuket Adası'nda 'Atatürk' konseptli iki restoran açtı.

Tayland'da Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

Ortakların 'KAtatürk' adını verdiği restoranlar, menüsünden iç mekan tasarımına kadar yurt dışında yaşayan Türkler ile turistlerin ilgisini çekiyor.
Restoranlarda ayrıca Atatürk ve Türk kültürü yabancılara tanıtılıyor. Restoran çalışanlarının hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor.
Menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. Aynı konseptteki iki restoranı 2014 ve 2018 yıllarında açtıklarını belirten ortaklardan Tekin Selli, "Bulunduğumuz semtin adı Kata, bunu Atatürk ile birleştirip, 'KAtatürk' ismini oluşturduk. Bu isim, benim ve ortağım gibi hayatı boyunca Atatürk gibi düşünme felsefesini benimsemiş kişiler için mükemmel bir isimdi" dedi.
Restoranlarda ayrıca Atatürk ve Türk kültürü yabancılara tanıtılıyor. Restoran çalışanlarının hepsi, giydikleri Türk bayraklı kıyafetlerle hizmet veriyor. Her kültürden insanı sevgi ile kucaklamak başarılı olmamızın en büyük nedenidir. Bu dostluk zinciri de her geçen gün büyüyor" diye konuştu.

'YAPMAK İSTEDİĞİM İŞ, TÜRK RESTORANIYDI'

'YAPMAK İSTEDİĞİM İŞ, TÜRK RESTORANIYDI'
Tayland'da kendi işletmesini kurmaya 2014 yılında karar verdiğini belirten Selli, "Tayland, mutfak kültürü olarak bizim alışkanlıklarımızdan çok farklı ve dolayısıyla gelen Türk ve Avrupalı turistlerin bu ağız tadına alışmakta güçlük çektiğini, birçoğunun fast food tarzı yerlere mahkum olduğunu gözlemlediğimden bu sektöre yönelmem gerektiğini düşündüm. Orta boy bir mekan kiralayıp, tadilat ve dekorasyon işlerine başladım. Bu işler devam ederken bir taraftan da işletmeme isim arayışına başladım. Çevremdeki arkadaşlarımla konuşarak, araştırarak, uzun bir arayış sürecinden sonra aslında aradığım ismin karşımda durduğunu fark ettim. Yapmak istediğim iş bir Türk restoranıydı" dedi.

12 BİN KİLOMETRE UZAKTA AYNI LEZZET

12 BİN KİLOMETRE UZAKTA AYNI LEZZET
Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğunu kaydeden Gönlüpekaçık ise "Turistik birçok bölgede yiyecek, içecek sektöründe bulundum. Amerika'da uzun süre yiyecek ve içecek müdürlüğü yaptım. Bizi bu işte başarılı kılan, Atatürk'ün sözlerinden 'Kültür okuma, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. Kültür zeminle orantılıdır' sözü olmuştur. Bu düşünceden yola çıkarak 2018 yılında da Phuket'in Challong semtinde ikinci şubemizi açtık. Kendi coğrafyamıza her ne kadar 12 bin kilometre uzakta olsak da burada Türk mutfağının meşhur yemeklerini sunuyoruz" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND phuket adası

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
işte bizim güzel insanlarımız.vatansever milletimiz.teşekkürler arkadaşlar kazancınız bol olsun inşallah
amin
tebrik ederim
ADAMSINIZ..HELAL OLSUN SİZE..
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